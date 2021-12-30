Гилейн Максвелл теряла сознание, слушая показания секс-рабынь

Долгое разбирательство, обмороки во время заседаний и слезы тех, кто рассказывал свои истории суду. Роль главной злодейки – у Гилейн Максвелл, подруги миллиардера Джеффри Эпштейна. Именно она оказалась на скамье подсудимых.

Максвелл называли сутенершей финансиста-педофила, обвиняли в пособничестве, сговоре и торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В суде говорили, что для своего друга Гилейн подбирала девушек лично – многим не было и 14 лет.

"Меня втянули во все это в очень юном возрасте, и я оказалась в ловушке мира, которого я не понимала. Но я буду бороться с этим, пока все виновные не будут привлечены к ответственности", – сказала свидетель обвинения Вирджиния Джуффре.

Жертвы Максвелл рассказывали: светская львица продавала несовершеннолетних на час или на день лучшим друзьям Эпштейна, в числе которых был сын британской королевы – принц Эндрю.

"Он так потел! Было так мокро, словно дождь шел. Я была просто в ужасе от этого, но понимала, что должна осчастливить его, потому что этого от меня ждали Джеффри и Гилейн", – говорит свидетель обвинения Вирджиния Джуффре.

Гилейн, по словам свидетельниц, и сама нередко участвовала в групповом сексе, воспринимая это, как обыденность. Девочек, которых в доме Эпштейна называли массажистками, она заставляла переодеваться в наряды школьниц и отправляла в таком виде к финансисту. Что он с ними делал, догадаться не трудно. После Гилейн выдавала девочкам стодолларовые купюры. А потом запугивала жертв, чтобы они молчали.

"В них вселяли страх, что жизни их будут уничтожены, как и жизни их семей, репутация разрушена, как и их будущее. И Максвелл принимала в этом запугивании непосредственное участие. Нужна невероятная храбрость, чтобы рассказать обо всем этом", – отметил адвокат девяти жертв Эпштейна Спенсер Кувин.

С 1994 по 2004 годы в сексуальном рабстве у Эпштейна и его подруги побывали сотни девушек. Слушая их показания, Гилейн несколько раз теряла сознание. Решение присяжных – признать ее виновной по пяти пунктам из шести – выслушала молча. Сама вину так и не признала.

"Мы твердо верим в невиновность Гилейн. Очевидно, мы очень разочарованы решением присяжных. Мы уже начали работу над апелляцией и уверены, что она будет оправдана", – сказал представитель защиты Бобби Стернхейм.

Защита настаивает, что на Максвелл просто хотят повесить все грехи самого Джеффри Эпштейна. Ведь финансист еще три года назад свел счеты с жизнью в тюремной камере. Подсудимой грозит от 40 до 65 лет в тюрьме. Окончательное решение вынесет суд, дату оглашения приговора пока не назначили.

На медиаплатформе "Смотрим" опубликована документальная лента "Тень Эпштейна". Все подробности, все факты, самое полное расследование.