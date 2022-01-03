"Было так мокро, словно дождь шел": принц Эндрю все отрицает

Британский принц Эндрю может лишиться права использовать свой королевский титул, если проиграет дело об изнасиловании. Впрочем, его адвокаты рассчитывают, что дело развалится.

"Присутствие герцога Йоркского в наших рядах может запятнать честь мундира". Один из ветеранов Гренадерской гвардии официально призвал принца Эндрю уйти с должности полковника полка. По его словам, поднимать тосты за его здоровье, как того требует традиция, солдаты больше не хотят.

Впрочем, теперь любимый сын британской королевы рискует не только воинским званием, но и самим королевским титулом, если проиграет дело об изнасиловании. Иск подала Вирджиния Джуфре, одна из ключевых свидетельниц против Гилейн Максвелл. Подругу финансиста Джеффри Эпштейна на прошлой неделе присяжные признали виновной по пяти пунктам из шести. Именно она искала и привозила на виллы Эпштейна девочек, которыми он щедро делился с друзьями из высшего общества. Жертвы, которые на момент событий были несовершеннолетними, рассказывали в суде, что их продавали олигархам. В числе клиентов был и один из лучших друзей Эпштейна – принц Эндрю.

— Это продолжалось недолго. Я имею в виду сам процесс. Но это было отвратительно. Он не был грубым, нет. Когда уходил, сказал "спасибо". Я сидела на кровати и чувствовала себя униженной, грязной. Хотелось пойти в душ и смыть все.

Сам принц Эндрю знакомство с обвинительницей продолжает отрицать даже после публикации совместных фото. Вот какими воспоминаниями поделилась Вирджиния Джуфре:

— Он так потел! Было так мокро, словно дождь шел. Я была просто в ужасе от этого, но понимала, что должна осчастливить его, потому что этого от меня ждали Джеффри и Гилейн.

В ответ на это обвинение принц Эндрю заявил о том, что физически не способен потеть.

— С потоотделением у меня есть проблема. У меня особое заболевание. Я перенес то, что можно назвать передозировкой адреналина. И я не мог потеть в то время.

Учитывая, как лихо в последние годы за океаном расправляются с фигурантами подобных дел, надеяться принцу остается разве что на милость присяжных. Если, конечно, дело дойдет до суда. Вот что рассказала юрист Лиза Блюм:

— У нас в США жюри присяжных проинструктированы сомневаться в словах свидетеля, которого однажды поймали на лжи. Ведь он, возможно, лжет еще о чем-то. Если присяжные считают, что принц Эндрю лгал, когда говорил, что никогда не встречал Вирджинию, в этом случае они полностью примут ее сторону.

Адвокаты королевской семьи рассчитывают на мировое соглашение между обвинительницей принца Вирджинией Джуффре и покойным Джеффри Эпштейном. Документ, по которому Джуффре уже получила компенсацию в два миллиона фунтов стерлингов, должны обнародовать в Нью-Йорке. По мнению защиты герцога Йоркского, это означает, что претензии к нему, как к соратнику Эпштейна, также должны быть исчерпаны. Однако сторона обвинения заранее дала понять — сам факт наличия соглашения не может избавить помощников Эпштейна или кого-то из его гостей от судебного преследования. С точки зрения американской прокуратуры, то, что соглашение вообще есть, просто доказывает, что преступники действительно были близко знакомы с пострадавшей.

На медиаплатформе "Смотрим" опубликована трехсерийная документальная лента – "Тень Эпштейна". Как получилось, что Гилейн Максвелл стала помогать Эпштейну? Кем она приходилась ему? Все подробности – эксклюзивно на "Смотрим".