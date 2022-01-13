Позор для королевской семьи

Британский принц Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней американки, лишен воинских званий, отказывается от королевского патронажа и лишается права на титул "Его королевское высочество". Как говорится в заявлении Букингемского дворца, сын Елизаветы II будет защищаться по делу как частное лицо. Эндрю вызван в суд Нью-Йорка.

Если принц Эндрю действительно переступал порог дома в престижном лондонском районе Белгравия, то он уже много раз об этом пожалел. Именно здесь он вступал в интимные отношения с несовершеннолетней девушкой, которую поставил ему его покойный приятель – американский миллиардер и педофил Джеффри Эпштейн.

Считается, что именно здесь была сделана роковая фотография, на которой принц обнимает 17-летнию Вирджинию Робертс. За их спиной улыбается бывшая хозяйка дома Гилейн Максвелл. В прошлом году она была вынуждена продать это жилище, чтобы рассчитаться за долги перед адвокатами.

В американском суде Максвелл признали виновной в растлении несовершеннолетних. Остаток своей жизни она может провести и в тюрьме. Теперь в Нью-Йорке готовятся судить принца Эндрю. Его обвиняет все та же Вирджиния Робертс. Сейчас она взрослая дама и носит фамилию мужа, Джуффре, но старые обиды прощать не собирается. Женщина утверждает, что ее трижды принуждали спать с принцем.

"Он знает, что сделал, и я надеюсь, что он признается в этом", – заявила Вирджиния Джуффре.

Эндрю утверждает, что все это неправда: фотография – подделка и вообще с этой женщиной он не встречался, и тем более в Лондоне, потому что в тот день он ходил есть пиццу с детьми. В интервью BBC принц опроверг еще одно утверждение Джуффре: о том, что он обливался потом во время лондонского свидания. Якобы он утратил способность потеть, когда сражался у берегов далекой Аргентины за принадлежащие пороге острова.

"Есть одна проблема. У меня была на тот момент такая особенность организма: я не мог потеть", – рассказал принц.

С тех пор герой Фолклендов заметно оробел: сначала прятался от адвокатов своей обвинительницы, затем через своих юристов пытался доказать, что Джуффре не может судить его в Соединенных Штатах, потому что у нее дом в Австралии. Но американский судья дал делу "зеленый свет" – к июлю этого года стороны должны будут собрать и представить перед ним свои доказательства.

Мать Эндрю королева Елизавета II в феврале отмечает 70-летие на престоле, и это худший подарок, который мог бы преподнести ее, как говорят, любимый сын. Независимо от того, чем все закончится, само по себе это дело – страшный позор для королевской семьи.

В юридических кругах Лондона считают, что самый разумный вариант для принца, это договариваться с обвинителями о внесудебном решении, то есть о компенсации, даже если это и будет выглядеть как косвенное признание его вины.

"Мы знаем, что он отрицает обвинения, но реальность такова, что, если его апелляция будет безуспешна, ему придется пойти на соглашение", – отметил адвокат Марк Стефенс.

Размер компенсации может составить 5 миллионов долларов. Английские газеты пишут, что принц уже продал свое швейцарское шале, чтобы покрыть расходы на адвокатов. Если он все-таки решит бороться до последнего, то это будет второй случай, когда ближайший родственник Елизаветы окажется на судебной скамье.

В 2002 году его старшую сестру принцессу Анну решением суда оштрафовали на 500 фунтов за то, что ее бультерьер покусал детей, гулявших у Виндзорского замка. Если покопаться в истории, то можно вспомнить, как в Англии вообще отрубили голову королю Карлу. Впрочем, сегодня немало тех, кто считает, что, водя близкую дружбу с педофилом Эпштейном, принц Эндрю вел себя так, как будто у него никогда и не было головы.

На медиаплатформе "Смотрим" опубликована документальная лента "Тень Эпштейна". Кем приходилась Гилейн Максвелл Эпштейну? Как вышло, что светская львица стала его помощницей? Скандальная история, которая длилась годами, где было все – и деньги, и секс, и политика.