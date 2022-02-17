Елизавета II заплатит $2,7 млн за грехи сына

Британская королева Елизавета II вложит 2 миллиона фунтов стерлингов (2,7 млн долларов) в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, Ранее ее сын принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Под давлением матери принц Эндрю выплатит пострадавшей более 12 млн фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов) в рамках внесудебного соглашения. И сохранит за собой титул герцога, звание вице-адмирала и статус госсоветника. Еще он пообещал пожертвовать существенную сумму на благотворительность в поддержку жертв насилия.

По утверждению Вирджинии Джуффре, принц Эндрю (второй сын Елизаветы II) изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Он входил в близкий круг общения финансиста Джеффри Эпштейна, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Сам принц отрицает связь с Джуффре, до недавнего времени он был готов доказывать свою невиновность в суде. И требовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

На медиаплатформе "Смотрим" опубликована документальная лента "Тень Эпштейна". В ней рассказываются подробности громкого дела, а также предыстория – кем приходилась Гилейн Максвелл Эпштейну.