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Королевская семья Великобритании 1 час назад

15 января 2022 13:16

Елизавета II объявила любимому сыну, что он больше не будет "королевским высочеством"


AP Images

Сын королевы Великобритании Елизаветы II герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни. По решению монарха, он лишен всех почестей и больше не будет называться "Его королевское высочество".

Об этом королева Елизавета II лично объявила принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Как пишет газета New York Post, в четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что второй сын Елизаветы II – принц Эндрю, которого принято считать любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше пользоваться своим титулом, а в суде будет защищать себя как частное лицо​​​.

Отмечается, что принц Эндрю ехал на встречу с королевой в Виндзорском замке "с каменным лицом". 95-летняя Елизавета II лично сообщила ему о лишении военных званий и королевского патронажа.

По некоторым данным, несмотря на произошедшее, королева и принц по-прежнему остаются близки. Королева не демонстрировала признаков печали или смятения, вообще ничего эмоционального не было, пишет издание.

Кроме того, есть предположение, что Елизавета II финансировала защиту принца в суде из личных средств. По данным источника газеты, Эндрю получает от королевы порядка 323 тысяч долларов в год.

Букингемский дворец обнародовал информацию о решении королевы после отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, обвинившей его в том, что он якобы изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Герцог связь с Джуффре отрицает.

Принц Эндрю намерен продолжить защищаться в суде. По его словам, все это дело – "марафон, а не спринт", окружение принца промежуточным решением суда не удивлено.

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