В США начался судебный процесс над помощницей Джеффри Эпштейна

Бывшая помощница Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл угодила на скамью подсудимых. Она обвиняется в организации незаконной сексуальной эксплуатации девушек. Следствие утверждает, что среди них были несовершеннолетние.

Суд над Гилейн Максвелл проходит там же, где два года назад судили ее покойного босса. На процессе Эпштейна ее имя звучало чаще других, многочисленные свидетели уверяли, что она создала целую сеть поставок девочек из неблагополучных семей. Всем им обещали материальные блага и покровительство в карьере. Но в итоге они отправлялись на небольшой остров, где близкий круг Эпштейна без помех пользовался их секс-услугами.

Первым свидетелем по делу Гилейн Максвелл выступил бывший пилот Эпштейна, который чаще других посещал экзотический остров в Карибском море, привозя туда как девушек, так и могущественных гостей.

Максвелл, как и ее бывший патрон, намекает, что готова пойти на сделку со следствием, если ей обеспечат безопасность. Но обвинения против нее выдвинуты очень серьезные. За организацию досуга для сильных мира сего ей грозит до 35 лет тюрьмы.

Дело Эпштейна получило широкий резонанс в США, поскольку его жертвами могли стать десятки и даже сотни молодых женщин, как американок, так и иностранок. Миллиардеру удавалось избегать ответственности на протяжении многих лет. Также в связи с делом Эпштейна были публикации о том, что тот "делился" женщинами с другими высокопоставленными людьми, включая британского принца Эндрю, и дружил со многими представителями политического бомонда, включая экс-президента США Билла Клинтона. Американскому миллиардеру грозил длительный срок. В июле 19-го года он был арестован. Через несколько дней он был найден в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, и впоследствии скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.

Сразу три серии проекта "Тень Эпштейна" на медиаплатформе "Смотрим".