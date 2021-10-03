Захарова предупредила о "выкрутасах" CNN

На своеобразную "редактуру" после выхода интервью Лукашенко на CNN отреагировали в российском МИДе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала у себя в Telegram, что с такими каналами, как CNN, необходимо на берегу обговаривать продолжительность интервью. Иначе, как отметила Захарова, они частенько проворачивают такую шутку со своими гостями – выставляют их на посмешище, смонтировав видео по своему вкусу.

Ранее сообщалось, что белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу CNN. Как оказалось, зарубежные журналисты прибегли к жесткой цензуре и вырезали из беседы с политиком большую часть фрагментов, напоминает телеканал "Россия 24".