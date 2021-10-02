МИД Белоруссии упрекнул CNN в обмане

Белорусский президент Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу CNN. Как оказалось, зарубежные журналисты прибегли к жесткой цензуре, вырезав из беседы с политиком большую часть фрагментов.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз обратил внимание на то, что у них минимальный набор требований к журналистам. CNN должны были выполнить одно условие — показать интервью "без купюр". Американские коллеги с этим не справились, посвятив беседе с Лукашенко лишь 25 процентов времени. Остальное заняли закадровый текст и нарезка картинок, отметил Глаз в эфире телеканала ОНТ.

Пресс-секретарь белорусского МИДа отметил, что на сайте CNN интервью озаглавили как "схватка".

Побеседовать с Александром Лукашенко хотят журналисты ряда государств. Анатолий Глаз пояснил, что около десяти СМИ находятся в режиме ожидания ответа.

Ранее телеканал CNN выпустил интервью с Лукашенко. Американский журналист задавал белорусскому президенту различные вопросы на политическую тему. В частности, речь зашла об инциденте с самолетом Ryanair и правах человека.