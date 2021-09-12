"Безмозглые": критика от Александра Лукашенко

Диалог с Западом возможен при условии снятия санкций, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Говоря о потоке нелегальных мигрантов, с которым столкнулись страны Европы, Лукашенко назвал ограничения в адрес Белоруссии "безмозглыми" и унижающими патриотично настроенных граждан, к которым относятся как к людям второго сорта.

По его мнению, в данном случае мяч находится на стороне западных партнеров, к тому же санкции оказались бездейственны и в Белоруссии не переживают по поводу новых ограничений.