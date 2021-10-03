Анна Кузнецова: какую семью считать многодетной

В России не хватает федерального закона о многодетных семьях, и в каждом регионе разные интерпретации самого понятия многодетности. Об этом уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, избранная в Государственную Думу, сказала в беседе с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным.

"Ну почему до сих пор не принят закон? – возмущается она. – Ну почему, казалось бы, ведь так важно – у нас каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье".

По словам Кузнецовой, получается неразбериха: одна семья в одном регионе считается многодетной, а в другом – нет.

- При вас будет принят этот закон?

- Я буду делать все, чтобы это стало возможным.