BioNTech: новая вакцина понадобится в 2022 году

Эволюция коронавируса нового типа только началась, поэтому через год миру могут понадобиться новые вакцины, считает генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин.

В интервью изданию Financial Times он указал, что велика вероятность того, что в будущем появятся штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет.

"Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним", – объяснил ученый.

Ранее Угур Шахин заявлял, что на создание нового препарата компании BioNTech и ее партнерам понадобится 100 дней.