Захарова объяснила, почему злится Запад

Сигнал о красных линиях для Москвы Запад услышал, иначе бы там так не злились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 1". В западных странах относятся к постсоветским не как к суверенным. А принимаемые местными властями решения — по одному звонку или нажатию волшебной кнопки – антизаконны и противоречат интересам коренных народов, добавила дипломат. В то время как для России и Украина, и Грузия – суверенные государства, уважаемые после распада СССР именно в таком качестве.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал красной линией создание военных угроз у границ России и выразил надежду, что здравый смысл позволит странам Запада не перейти ее.