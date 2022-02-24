Захарова: Россия ответит на санкции, исходя из собственных интересов

Западные страны "больше ничего не умеют", кроме как "размахивать" санкциями, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Между тем, по мнению дипломата, европейским политикам стоило бы, прежде всего, задуматься о том, к каким последствиям могло бы привести обладание Киевом ядерным оружием.

"Ведь режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, вообще заикнулся об обладании Украиной, той, которую мы видим сейчас – растерзанной, с внутренними противоречиями, с неадекватным людьми у власти – об обладании ими ядерным оружием", – напомнила Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (видео доступно на медиаплатформе "Смотрим").

Возвращаясь к вопросу о новых антироссийских санкциях, представитель МИД РФ указала, что подготовка к этому велась все последние годы, а первые ограничения были введены еще до проблем на Украины – например, так называемый список Магнитского.

"Мы будем реагировать (на санкции) так, как реагировали и до этого – будем отвечать зеркально, симметрично, ассиметрично, как того потребует ситуация. Будем исходить из собственных интересов", – подчеркнула Мария Захарова.

После того, как российские Вооруженные силы начали спецоперацию в Донбассе, в Евросоюзе заявили, что в ближайшее время примут самый мощный пакет антироссийских санкций в истории. Ряд стран уже объявили о том, что прекращают выдавать визы россиянам.