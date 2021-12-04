Руководство ДНР и ЛНР получило партбилеты "Единой России"

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии 4 декабря вручил партбилеты главам регионов, руководству ДНР и ЛНР и депутатам Госдумы.

Так, партбилеты получили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главы республик Коми и Мордовия Владимир Уйба и Артем Здунов, временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Членами "Единой России" стали главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник.

Кроме того, "единороссами" теперь являются министр просвещения Сергей Кравцов, депутаты нижней палаты парламента Денис Майданов, Мария Бутина, Максим Топилин и другие. Партбилет получил и обязанности председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов, пишет РИА Новости.