Мандаты Лаврова, Проценко, Шмелевой и Шойгу передали другим

Центризбирком передал мандаты Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Дениса Проценко и Елены Шмелевой другим зарегистрированным кандидатам.

Всего ЦИК получил 72 письменных заявления об отказе от мандатов, из них 66 от кандидатов "Единой России".

В списке кандидатов, получивших вакантные мандаты, значатся в том числе от "Единой России" Ольга Баталина и Мария Бутина. Кроме того, на заседании ЦИК передал два вакантных мандата партии "Новые люди", один мандат ЛДПР, и три мандата КПРФ, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лидерами федерального списка партии на выборах. Президент поблагодарил Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, Елену Шмелеву, Анну Кузнецову, Дениса Проценко за активное участие в выборной кампании и пожелал им успехов.

В Госдуму VIII созыва прошли пять партий: "Единая Россия", получившая парламентское большинство, ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия" и "Новые люди".