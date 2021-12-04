В последнем видеообращении Меркель призвала всех вакцинироваться

В последний раз на посту главы правительства Ангела Меркель обратилась к населению Германии с просьбой прививаться от ковида. Видеообращение распространила служба кабмина.

Меркель отметила, что в последний раз обращается таким образом, а всего за более чем 15 лет было записано свыше 600 видеообращений. В 2006 году канцлерин перед чемпионатом мира по футболу в подкасте пожелала большого спортивного праздника Германии. Следующие записи касались вопросов цифровизации, гендерного равноправия, энергетической реформы и пр. И.о. канцлера подчеркнула, что в некоторых районах страны во время пика четвертой волны ситуация стала драматической, реанимации переполнены, а вакцина — это ключ к преодолению пандемии. Омикрон-штамм более заразен, поэтому нужно прививаться, вакцина защищает от тяжелого течения болезни. И поблагодарила тех граждан, которые выполняли санитарные нормы и правила, потому что тяжелое время можно преодолеть, только действуя сообща.

Ранее сообщалось, что напоследок Меркель пришлось принимать неприятные решения: фактически вводить локдаун для непривитых (им теперь можно только за продуктами и в аптеку) и снова запрещать новогодние фейерверки. Она будет исполнять обязанности канцлера до 8 декабря. В этот день Бундестаг проголосует по кандидатуре Олафа Шольца как ее преемника, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит членов нового кабмина.