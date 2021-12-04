Зеленский считает украинцев "не людьми, а организмами, телами"

Украинцы стали заложниками амбиций президента Владимира Зеленского, считает депутат украинского парламента от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Ренат Кузьмин. По мнению парламентария, Зеленский не понимает своих полномочий и обязанностей, а также роли президента в системе госвласти. Президент — гарант Конституции, он может требовать от граждан соблюдения всех законов, только если сам их соблюдает. Кузьмин вспомнил в своем тг-канале, что Зеленский называл особями тех, против кого ввели санкции. То есть он считает тех, кто не согласен с его политикой, организмами, телами, а не людьми, но при этом требует к себе уважения. Военным Зеленский доказывал, что он не лох, может ли вообще так выражаться глава государства, возмутился депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не считает людьми тех, против кого в стране ввели санкции, и назвал их "особями". В 2019 году широкий резонанс вызвало видео с Зеленским, на котором он говорит добровольцу на участке разведения сил в Луганской области, что он президент, а не лох какой-то.