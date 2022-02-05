Зеленский "подложил свинью" себе и Байдену

Заявления президента Украины Владимира Зеленского сравнили с хамскими выпадами. Речь идет о его несогласии с оценкой США уровня российской угрозы.

Журналист издания "Зеркало недели" Татьяна Силина отметила, что Зеленский призывает партнеров подставить Киеву плечо, а не ногу. Тем самым он "подложил свинью" и Украине, и ее главному стратегическому партнеру — США.

Владимир Зеленский заявил, что не видит эскалации ситуации на границе с Россией. Это поставило Джо Байдена в дурацкое положение, считает Силина.

Слова Зеленского могут привести к росту влияния сторонников невмешательства Вашингтона в украинский кризис. Таким образом, президент Украины еще больше ухудшил отношение Байдена и его администрации к себе и своему окружению, отметила журналист.

Владимир Зеленский ранее заявил, что на данный момент не видит большей эскалации вокруг Киева, чем было ранее. По его словам, для паники нет причин, а поводов для оптимизма предостаточно.