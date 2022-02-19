Новые заявления Байдена по Украине и России: основные тезисы

Президент США обратился к нации по ситуации на Украине. Начал он ожидаемо. В обострении ситуации в Донбассе он обвинил народные республики, полностью при этом снял вину с украинской стороны. Дескать, ей была невыгодна эскалация, поэтому она за ней и не стоит.

В очередной раз разочаровал киевские власти, сказав, что своих солдат защищать Украину США не отправит.

У Вашингтона, по его словам, есть якобы информация, что Россия готова к атаке Украины. Но он оговорился, сначала сказав, что речь о неделях, потом поправился, мол, речь идет о днях.

Говорил он и о дипломатии. По его словам, возможна встреча Блинкена и Лаврова может пройти 24 февраля, но в том случае, если ситуация не будет накаляться.

Также президент США считает не самым мудрым решение своего украинского коллеги Владимира Зеленского принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на угрозу эскалации конфликта в стране.

Закончил он обвинениями: якобы российский президент уже принял решение по Украине, имеется в виду эскалация обстановки. Но на уточняющий вопрос Байден ответил, что есть вариант для дипломатии, что путь для дипломатии открыт.