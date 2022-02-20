Байдену доложили, что Россия может напасть в любое время

Американский президент в курсе ситуации на Украине, ему регулярно докладывают о любых происшествиях. Команда нацбезопасности подтверждает, что Россия может начать атаку на Украину в любое время, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ближайшее время Байден проведет заседание Совета национальной безопасности о ситуации в Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 24 февраля встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Американский политик вновь пригрозил России серьезными последствиями в случае нападения на Украину. По мнению Блинкена, атака на Киев, где проживают почти три миллиона человек, это катастрофа, пострадают от нее и россияне. Вместе с тем он считает, что Россия собирается напасть на Украину в ближайшее время и ищет предлог для этого. Политик призвал Москву заявить об отсутствии таких намерений и приступить к дипломатическому урегулированию ситуации. На заседании Совбеза ООН госсекретарь указал на "чудовищную агрессию", которую Россия якобы проявляет в отношении Украины. По его мнению, урегулировать ситуацию вокруг Украины и конфликт на юго-востоке страны можно лишь при помощи минских соглашений. Но Россия их не соблюдает.