Байден выдает желаемое за действительное

В США по поводу Украины творится настоящая истерика. Президент Байден аж два раза за неделю выступал с обращением к нации по поводу возможного нападения России на Украину, выдавая желаемое за действительное. Нагнетают американские чиновники и журналисты, опускаясь до фейков и откровенной лжи. Неудобную правду там в упор не видят, ведь правда в планы по разжиганию войны на Украине не вписывается.

На брифинге пресс-секретаря Байдена Джен Псаки попросили прокомментировать информацию о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе, убитых украинскими силовиками. По мнению Псаки, все это придумали русские, чтобы напасть на Украину: "Мы находимся в ситуации, где, по нашему мнению, нападение может произойти в любой момент, и этому будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют в качестве повода для начала вторжения. Таким образом, они могут не ограничиваться только что упомянутым отчетом, заявлениями о провокации в Донбассе, ложными сообщениями государственных СМИ. Думаю, все должны держать ухо востро и осознавать этот потенциал: фейковые видео, ложные обвинения в применении химического оружия или сообщения о нападениях на российских солдат, которых на самом деле не было".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американку быть аккуратнее в высказываниях: "Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления",

"Самые большие учения после окончания холодной войны" – так российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022" называет американский телевизор. И не стесняется намекать, что холодная война тут – лишь прелюдия к настоящей.

В Минобороны России подчеркивают, что проверка боеготовности сил ядерной триады с участием ВКС, РВСН, Северного и Черноморского флотов – плановая. Но в США побаиваются каждого запущенного на учениях "Калибра", "Циркона" или "Кинжала".

"Похоже, Россия совсем не напугана и отправляет свой недипломатический ответ Западу, произведя запуски по крайней мере трех видов ракет, в том числе и баллистических, которые способны нести ядерный заряд. Запуски происходили и с суши, и с подводной лодки, а истребитель МиГ-31 выпустил сверхзвуковую баллистическую ракету. По словам Пентагона, это – русский способ сказать, что вторжение начнется скоро", – заявляют американские СМИ.

Это "скоро" в исполнении американской пропаганды, однако, продолжается уже довольно долго. Минимум месяц. За это время так запутались, что уже непонятно, кто и кем там у них виляет. У Байдена, например, теперь, каждые два дня – украинская пятиминутка.

- Вы убеждены, что президент Путин собирается вторгнуться на Украину?

- Да, я убежден, – говорит президент США.

- Значит, дипломатия больше не рассматривается?

- Нет, все возможно до тех пор, пока он не вторгнется. Дипломатия всегда возможна.

- Какие у вас есть основания полагать, что он вообще рассматривает этот вариант?

- У нас есть значительный разведывательный потенциал.

Своим разведывательным потенциалом США мерились даже союзниками, когда в прошлом году за пару дней до прихода к власти в Афганистане талибов сообщали, что в Кабуле все спокойно. В общем, причин, чтобы посмеяться в голос вслед Байдену, у пула Белого дома предостаточно. К прямым эфиром хохотавшие собрались и "нацепили" серьезные лица: "Президент заявил, что целью вторжения является не Украина, а Киев, это очень важно подчеркнуть. Это столица суверенного европейского государства в 2022 году, и США уверены, что у России есть достаточно военной силы, чтобы взять эту столицу. И российский президент уже принял такое решение".

С ощущением того, что спасают мир, американские пропагандисты уже по несколько раз смаковали кровавые детали существующих лишь в их головах спецопераций и называли даты придуманного российского вторжения. Когда замерзнет земля, когда начнется или когда закончится Олимпиада. В какой-то момент на вершине пирамиды фейков оказалась дата 16 февраля, в которую не поверил даже Зеленский. С 16-м промахнули и, не извинившись, двинули дальше, например, к 20-му или 22-му.

Если наложить один из опубликованных CNN планов вторжения на карту нынешнего расположения на Украине, то карты удивительным образом совпадут. Не каждый украинский канал сегодня похвастается такой географией и таким охватом. Свои люди у CNN сейчас и во Львове, и в Харькове, и в Мариуполе, и в Донбассе. Естественно, на украинской стороне. В подробности неискушенного американского зрителя не посвящают. Хватит с него картинки и эмоций. Если же факты отрицать невозможно (народные республики обстреливают и оттуда вывозят людей), их тут же переворачивают.

По другую сторону линии соприкосновения заброшенный украинской военно-транспортной авиацией десант с телекамерами и микрофонами добывает свои медиатрофеи. Почти так же, как украинский военный на репортера FOX News, на своих коллег срывается ведущий этого канала Такер Карлсон. А заодно и на всю администрацию Байдена: "Какие же мерзкие эти люди! И, конечно же, они продвигают войну, а не поддержку демократии. Украина не демократия и никогда ею не была. Это сателлит администрации Байдена. Они нам месяц уже рассказывают о том, что атака со стороны Украины невозможна, а если увидите, что украинцы используют наше оружие, то это все не так, говорит нам Энтони Блинкен. Это не они, это провокация русских".

Чтобы поставить эту информационную "растяжку", на которую, по мысли госсекретаря США, Россия не могла не напороться при любом сценарии развития событий, Энтони Блинкен по пути в Мюнхен специально залетел в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН, которое наши дипломаты созвали, чтобы в годовщину принятия резолюции 2202 напомнить о Минских договоренностях. Но Вашингтону, как и Киеву, не до них.

"Российские ракеты и бомбы будут сброшены на территорию Украины, коммуникации будут нарушены, кибератаки отключат ключевые структуры. После этого российские танки и войска двинутся к ключевым целям, которые уже определены и отмечены на картах в детальных планах. Мы полагаем, что в число этих целей входит украинская столица Киев, город с населением в 2,8 миллиона человек. Мы не знаем точно, как сложатся события, но Россия планирует разработать подтекст для нападения. Мы не знаем, как это будет выглядеть: как террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям или вымышленное, или же реальное использование химического оружия", – заяви Блинкен.

Место по правую от Блинкена руку занял на Совбезе Джеймс Клеверли – британский министр по делам Европы. Смуглый цвет кожи, очки, коротко стриженная седина – во внешности есть что-то общее с Колином Пауэллом. Пауэлла в живых уже нет, а вот дело его процветает. Вот Блинкен и Клеверли бьют по рукам, а кажется, что передают эстафетную пробирку с неиссякаемым запасом белого порошка. Только добавь мутной воды – и снова начнется война.

"Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Сделал это и госсекретарь США, который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину. Цель для нас очевидна: есть желание "замотать" разговор по долгосрочным юридически обязывающим гарантиям безопасности для нашей страны. Мы готовы к серьезному диалогу, но не к имитации диалога", – подчеркнул замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Спрос на уцененные новости об опасности, в которой оказалась украинская демократия, упадет еще ниже по мере роста цен на тот же американский бензин. У Байден от всего этого портится аппетит. После субботнего обеда с внучками президенту США было не до Украины.

Эти выходные Байден проводит в Вашингтоне. Отдохнуть нельзя. Приходится лично курировать мюнхенское турне малоопытной Камалы Харрис. С чем она возвращается из Европы, неизвестно, но на сегодня у Джо Байдена назначено экстренное заседание Совета по национальной безопасности.