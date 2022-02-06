На тех, кто критикует Байдена, хотят "нарыть что-нибудь"

Вместо того, чтобы всерьез отнестись к российским инициативам, направленным на то, чтобы сделать обстановку на европейском континенте более безопасной, американцы прямо пинками толкают Украину к войне с Россией. При этом Россию заранее делают виноватой. Доходит до смешного. Как только официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил, что Россия вот-вот устроит крупную провокацию для оправдания вторжения на Украину, как тут же американское агентство Bloomberg. публикует грандиозный фейк – заголовок-молнию о том, что Россия уже на Украину вторглась, да еще и анонсирует прямые репортажи о вторжении. Заголовок держится полчаса, после чего исчезает. А от Bloomberg. совсем в украинском стиле – лишь лепет, как же оно так вышло, даже и не знают... Ну, не провокация? Не дети же. Сообщать о начале войны... Уже дошли совсем! Под эту лавочку Соединенные Штаты уже отправили в Европу две тысячи солдат. Зачем?

Открытие Олимпиады в Пекине все-таки заставило генералов и рядовых американской пропаганды крутануть глобус Украины, которая, если верить этой пропаганде, узкой и беззащитной полоской растянулась вдоль российской границы. Крутанули и оторопели.

Обида – почти детская. Будто уточненную геополитическую реальность не сами США вызывали к жизни всеми своими последними выпадами. И в адрес России и против Китая.

За примету перемен на дипломатическом фронте при желании можно принять и вазу с розами в переговорной комнате российского постпредства при ООН, где мы говорим с Василием Небензей. Но китайская ваза там стояла всегда. Просто в госдепе не хотят видеть дальше своего Киева.

"Как вы знаете, президент Путин и председатель Си Цзиньпин подписали заявление о позиции России и Китая по международным делам, которые опять подтвердили полное совпадение наших подходов к построению много полярного мира. Ключевой роли ООН и ее устава. Сказать о том, что китайское выступление последнее нас сильно удивило, невозможно. Потому что китайцы вообще выступают с нами практически в унисон. Я вас уверяю, что текст выступления, который вы услышали от китайского представителя, мы им не писали", – сказал постпред России в ООН Василий Небензя.

Заседание, про которое говорит Небензя, для разгона информационной волны о якобы скором вторжении России на Украину, с трудом собрали американцы. Все чуть было не сорвалось во время процедурного голосования. Несколько стран, несмотря на давление Вашингтона, от поддержки встречи воздержались. Ну, а синхронно и открыто против выступили Москва и Пекин.

"Интересы украинского народа в этой разрушительной игре наши западные коллеги не учитывают. Их задача не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России, формированию вокруг нее дуги нестабильности", – подчеркнул Небензя.

"Мы обращаем внимание на то, что приводит к росту напряженности в регионе. Некоторые страны во главе с США утверждают, что скоро на Украине начнется война. Но Россия неоднократно заявляла, что не планирует никаких военных действий. И Украина ясно сказала, что не хочет войны. В таком случае на каком основании раздаются заявления о грозящей войне?" – говорит постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Не может – научим, а не хочет- заставим. Сигналы, которые есть в заявлениях из-за океана, кое-кто на Украине может ведь расшифровать и так. Слишком буквально. Как инструкцию сверху.

"Мы созвали это заседание из-за событий, которые мы наблюдаем в последние месяцы. Речь идет о действиях России на границе с Украиной. В Москве подчеркивают, что они проводят перемещения войск на собственной территории, но эта территория расположена крайне близко к границам их соседей", – отмечает Линда Томас Гринфилд, постпред США при ООН.

Только вслушайтесь внимательно в последнюю фразу. Россия слишком близко расположила свою территорию к российско-украинской границе. Американская постпред словно бы рассказала скверный анекдот с бородой. Юмор для своих, что цинично ухмыляются, например, в окопах под Мариуполем, как сержант ВСУ, в блиндаж к которому забралась корреспондент CNN Кларисса Уорд.

Репортер CNN Кларисса Уорд в своем сюжете от 1 февраля 2022 года, который был снят на линии соприкосновения (это, предположительно, окрестности Мариуполя), продемонстрировала синхрон сержанта ВСУ, который, не скрывая лица, с улыбкой подтвердил, что на их позициях есть тяжелое вооружение. Просто они его не показывают.

- Какие типы вооружений у вас есть на этих позициях? У вас есть тяжелые вооружения? Я не вижу, но хочу удостовериться.

- Вам и не надо видеть. И враг не должен видеть. Но у нас все есть, – уверяет военный.

Перевод, который сделала сама Кларисса Уорд и сама же озвучила, выглядит вполне невинно. По-английски голосом репортера военный говорит: "У нас есть все необходимое". Но подвели редакторы, которые не "придавили" оригинальный украинский звук. А там прямое признание в нарушении Минских договоренностей. По ним на линии разграничения тяжелое вооружение под запретом.

Этот ролик вместе пересматриваем с Василием Небензей. Его американская коллега про Минские договоренности на Совбезе не вспомнила ни разу. "Это абсолютно очевидно, что на линии разграничения находятся запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Западные партнеры в нарушение Минских договоренностей накачивают Киев оружием. И вовсе не оборонительно-наступательным. Поэтому чего хотят добиться наши американские коллеги, трудно сказать. Но я сказал во время выступления, что такое впечатление, что вы этими речами, этим заседанием как будто провоцируете какие-то события, которые должны случиться", – отметил Небензя.

Тем более что и опыт есть. В 2008-м Саакашвили тоже был уверен, что его прикроют, и атаковал Цхинвал. Хор голосов, доносившихся из высоких американских кабинетов, дурно подействовал на инфантильную психику тогдашнего грузинского президента. Он поверил в то, что при любом раскладе виновата будет Россия, а сам он выйдет сухим из воды. Но Саакашвили в итоге ушел на дно, а вот хор зазвучал вновь.

"Мы считаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео, которое будет включать трупы и актеров скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военную технику, находящуюся в руках Украины или Запада, вплоть до того, что часть этой техники будет выглядеть так, как будто она была поставлена на Украину Западом", – сказал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Случайно, а может, и не совсем, но на сайте агентства Bloomberg появилось и даже некоторое время висело сообщение о том, что Россия уже напала на Украину. Потом, извинившись, убрали. Нагнетает и другое информационное агентство – Reuters. Дескать, Россия располагает примерно 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину. Про промерзшую землю снова не забыли. Установлен новый срок промерзания – 15 февраля. Киев, пишет, агентство, падет за два дня.

Reuters ссылается на анонимов, но вокруг Пентагона и американских спецслужб немало тех, кто не стесняется и поторговать лицом. Для большей достоверности.

"Хвала нашим разведчикам, они владеют всей информацией, им удалось перехватить эту важнейшую информацию о планах русских", – говорит американский политик Леон Панетта.

Расчет на то, что у потребителей этой политинформации память, как у антилопы гну. Минут 15, за которые легко забыть и про обещания, что уход американцев из Кабула не будет похож на их же бегство из Сайгона, и про пробирку Колина Пауэла, и про мальчика Хасана Диаба, которого власти США вместе с "Белыми касками" выдавали за жертву химатаки в сирийской Думе, которая оказалась фальшивой постановкой. Наверное, многие бы Пентагону с Госдепом опять поверили, но был один, который не кивал.

- Вы не представляете никаких доказательств, подтверждающих это. Какие у вас есть доказательства в поддержку идеи о том, что готовится какой-то пропагандистский фильм?

- Это основано на информации, известной правительству США, разведывательной информации, которую мы рассекретили, – заверил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

- Хорошо, а где она? Где эта информация?

- Это разведывательная информация, которую мы рассекретили.

- И где же она?

- Я только что ее передал.

- Нет, вы сделали ряд утверждений и заявлений. Это вы так говорите, но это не доказательство.

Заносчивый и амбициозный Нед Прайс, кажется, не мог поверить своим ушам. Однако опытный ветеран госдеповского пула Мэтью Ли, не дав ему очухаться, упорно гнул свою линию.

– Я работаю давно. Я помню про оружие массового поражения в Ираке, я помню про то, что Кабул никогда не падет. Я много чего помню. Так где же рассекреченная информация, кроме того, что вы пришли сюда и сказали об этом?

- Мэтт, вы сами сказали, что работаете давно. Вы знаете, что, когда мы обнародуем разведывательную информацию, мы делаем это таким образом, чтобы защитить секретные источники и методы.

- Но вы не предоставили никакой информации. Вы просто выходите, говорите и ожидаете, что мы просто поверим на слово, не предъявив ни малейшего доказательства того, что это действительно так.

- Если вы сомневаетесь в надежности правительства США, правительства Великобритании, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую дают русские...

- Я не спрашиваю о том, что дают русские. Что вы даете и что это должно означать?

Дружить с головой – значить, быть за Путина. А кто не верит в вашингтонское волшебство, тот сам ведьма. За фактически обвиненного в работе на Москву коллегу заступается ведущий Fох. Такер Карлсон у "ястребов" сейчас тоже на карандаше.

"Были времена, когда Мэтт Ли подошел бы к Прайсу и ударил в лицо, когда обвинения в неверности стране были серьезнейшими обвинениями, с которыми невозможно было мириться. Но это было давно и неправда, сегодня мы слышим это постоянно и уже привыкли. Недавно во время закрытых слушаний в Конгрессе по России Джим Купер, демократ из Теннесси, попросил разведку разобраться, связано ли наше шоу с Россией. Мы – кабельное телевидение, а не дипмиссия, и Джим Купер знает об этом. Все дело в том, что критикуем политику администрации Байдена на Украине. Именно поэтому Купер попросил нарыть на нас что-нибудь", – сказал Карлсон.

Мера не просто воспитательная. На кону, например, превентивные санкции против России. Или санкции против "Северного потока-2". О них пекутся вашингтонские лоббисты и те, кто обслуживают их интересы.

Благодаря стараниям таких, как сенатор Менендес, внешняя политика в США стала продолжением политики внутренней. И наоборот. Поначалу это даже приносило успех: обвиняя Трампа в работе на Россию, а Россию – во вмешательстве в выборы, демократы связали предыдущего президента по рукам и ногам и выдавили его из Белого дома. Почему бы не провернуть во второй раз, если однажды получилось?..

И политики новой волны это чувствуют. Особенно силен раскол среди республиканцев, которые разделились на тех, кто видит мир, как те же Буш и Чейни, сквозь прицел с палубы авианосца, и тех, кто вслед за Трампом придерживаются концепции "Америка прежде всего", как сенатор от Миссури Джоша Хоули, который в письме Блинкену усомнился в том, что вступление Украины в НАТО послужит интересам США, за что и получил нагоняй от Джен Псаки.

Таких, как Хоули, уже набирается целая стая, и все они чутко ловят ветер настроений американских избирателей. Как сенатор от штата Индиана Майк Браун. Он открыто выступил против отправки дополнительных войск в Европу. Или сенатор от Канзаса Роджер Маршалл, который думает точно так же: "Это все череда ужасающих ошибок этого президента, и очень скоро он за все ответит. Надеюсь, что пресса начнет задавать ему все эти сложные вопросы. Я полностью доверяю нашим военным, они прекрасно делают свою работу, не хочу, чтобы отправляли больше солдат куда бы то ни было в Европе. И уж точно не на Украину".

На невеселые мысли по поводу перспектив наводят и мрачные рифмы. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Куин в эфире MSNBC пугает украинцев травматичным кабульским опытом: "Я в конечном счете решила отправить семьи домой из-за осторожности. У нас здесь много семей, и я хотела гарантировать им возможность спокойно вернуться коммерческими авиарейсами – без необходимости в спешке ломиться на выезд".

А накануне среди американских военных, переброшенных на находящийся всего в 70 километрах от Украины польский аэродром Ясенка, что под Жешувом, заметили командира 82-й воздушно-десантной дивизией Кристофера Донахью. Генерал стал знаменитостью благодаря снимку, когда поднимался на борт замыкающего транспортника, что навсегда улетал из кабульского аэропорта. То позорное бегство подорвало даже традиционно высокое доверие американцев к Пентагону. За три года оно рухнуло на 25%. Воевать до последнего Донахью США в Афганистане не захотели. Чем Украина важнее, объяснить у Байдена так и не смогли.