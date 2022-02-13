Соединенные Штаты допускают вторжение России "в любой день"

В Вашингтоне не могут назвать точную дату "вторжения" российских войск на Украину, но допускают, что оно может начаться "в любой день".

"То, что мы видим за последние 10 дней, так это наращивание сил и движение российских сил рядом с границей с Украиной", – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире канала CNN.

Как рассказал Салливан, персонал американского посольства на Украине готов эвакуироваться в случае необходимости.

Тем временем, на Украину два самолета ВВС США доставили очередную партию вооружений – боеприпасы и заряды для гранатометов. Как сообщило американское посольство в Киеве в Twitter, этот груз – часть помощи Киеву на 200 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько часов обсудит ситуацию с президентом США Джо Байденом.

По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, темой разговора глав государств станет деэскалация дипломатическими методами.

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