Салливан: Россия может начать вторжение на Украину до окончания Олимпиады

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что Россия якобы может начать вторжение на Украину еще до окончания зимней Олимпиады. Американские и британские телеканалы уже даже просчитали сценарии, согласно которым до Киева войска дойдут всего за два дня. Иностранные дипломатические миссии эвакуируют персонал. А НАТО тем временем наращивает силы в Восточной Европе.

Американская техника уже на Черноморском побережье Румынии. Три колонны по 16 единиц каждая въезжают в ворота Констанцы. В годы Второй мировой войны это была главная военно-морская база страны. В плацдарм крупнейший порт Румынии пытаются превратить и теперь. НАТО намерен разместить здесь свои боевые группы, пугая всех российской угрозой.

"Мы сейчас изучаем возможность нашего долгосрочного присутствия в восточной части альянса, включая Румынию, а также, возможно, присутствие боевых групп в других странах юго-восточной Европы. Это будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО на следующей неделе. И я ожидаю, что они одобрят дальнейшее развертывание сил", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек альянса лично осматривает румынскую авиабазу Михаэл Когэлничану, ту самую, где румыны годами расхищали американское авиатопливо. Отсюда регулярно взлетают натовские самолеты-разведчики, чтобы следить за Россией. Теперь на фоне обострения ситуации с Украиной ВВС США перебрасывают в Румынию еще и истребители F-16 из Германии.

"Российское вторжение на Украину может состояться когда угодно. Я не буду раскрывать наши разведданные, однако хочу ясно сказать: атака может произойти во время Олимпиады, несмотря на спекуляции о том, что это будет возможно только после завершения Игр", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В западной прессе очень увлечены сценариями российского вторжения на Украину. Британский канал Sky News тиражирует карту, нарисованную их американскими коллегами с NBC. За океаном уверены, что Незалежную якобы возьмут в тиски, начав операцию с двух сторон. Чего только не пишут – дескать, у границ Украины развернуты элитные подразделения российского спецназа. И даже что Киев возьмут всего за пару дней:

"Согласно отчету американской разведки, российские военные могут добраться до Киева в течение 48 часов. Как утверждается, вполне вероятно, что они могут попасть в страну по девяти различным маршрутам. До 50 тысяч мирных жителей могут быть убиты или ранены".

На этом фоне в Киеве сокращают штат посольства США. Семьи своих дипломатов также эвакуирует Израиль. Посещать Украину гражданам своих стран запретила Япония и Южная Корея. Там ввели максимальный уровень опасности для поездок в Незалежную.

Нидерланды рекомендуют подданным королевства немедленно покинуть Украину и создают во Львовской области рядом с польской границей пункт экстренной поддержки для своих граждан.

Ситуацию на Украине коллективно обсуждали по видеосвязи президент США Джо Байден и руководство ЕС, НАТО, Канады, а также ряда европейских государств. Участники встречи договорились, что "любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет стоить дорого".

"Мы оцениваем происходящее как эскалацию. Это касается и учений, и стягивания сил, которое мы видим на границе. Наша роль в этой ситуации – готовиться к любому развитию событий. Но я не готова давать конкретные прогнозы", – комментирует ситуацию официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Так же всем миром, видимо, сочиняли и ответ Сергею Лаврову, который разослал странам ОБСЕ письма с вопросами, как они собираются исполнять принятые на себя обязательства не укреплять свою безопасность за счет других государств. Москва ждала конкретных ответов от конкретных стран, а получила коллективные отговорки.

"Под документами ОБСЕ и документами Россия – НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ страны участвуют в национальном качестве. И именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет других. Поэтому мы не можем принять подобный коллективный ответ, который напоминает круговую поруку. Мы ждем развернутой реакции на направленный российской стороной вопрос от каждого адресата. И подобные увиливания означают, что на Западе не хотят взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства", – отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Несмотря на то, что Москва предлагала США и НАТО принять российские инициативы о взаимных гарантиях безопасности, Запад упорно продолжает и агрессивную риторику, и враждебные действия.

На Украине только за последнее время приземлились 25 самолетов с американским вооружением, отчиталась дипмиссия США в Киеве. Нетрудно догадаться, против кого потом будут использованы все эти боеприпасы. Учитывая, что на последних переговорах по "нормандскому формату" Киев фактически отказался следовать Минским соглашениям.