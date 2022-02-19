Короткий ответ Байдена и всплывшее обещание Запада

Президент США вновь заявил, что Россия "намерена напасть на Украину" в ближайшие дни. Вместо доказательств Джозеф Байден сослался на засекреченные данные американской разведки. По его словам, "пророссийские силы" в Донбассе пытаются спровоцировать украинские войска, чтобы дать Москве предлог для "вторжения". Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: об истинном положении гражданского населения в Донбассе Байден не сказал ни слова.

Новый день – и Вашингтон озвучивает новые сроки якобы вторжения России на Украину. Правда на этот раз обошлись без конкретных дат.

"Смотрите, у нас есть основания полагать, что российские войска планируют и намереваются напасть на Украину на следующей неделе, в ближайшие дни. Суть вот в чем: США и наши союзники и партнеры поддержат украинский народ. Мы призовем Россию к ответу за свои действия. Запад един и решителен. Мы готовы ввести жесткие санкции против России, если она продолжит вторжение в Украину", – заявил Байден.

При этом на все вопросы журналистов, откуда такая уверенность, у Байдена ответ короткий – он просто уходит. Американский президент уверен: заявления о том, что Киев готовится наступать на Донбасс противоречат логике.

Украинские военные на камеру тоже заверяют – никакой операции не планируется. "Наступление на Донбассе неизбежно приведет к жертвам среди мирного населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Украина была и остается приверженной принципам и нормам международного права и человеческой морали", – уверен главком ВСУ Валерий Залужный. Но за кадром действия киевских властей идут вразрез с этими словами. Судя по данным мониторинга ОБСЕ, к линии соприкосновения уже доставили 10 единиц тяжелой артиллерии. А это кадры переброски дополнительных военных подразделений.

При этом Запад скептически относится и к идее эвакуации мирных жителей с Донбасса. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила – она слышала, что люди отказываются садиться в автобусы и уезжать в Россию. Позже Париж и Берлин официально подписались под тем, что у Киева нет намерений воевать.

"Мы приняли к сведению заявления лидеров самопровозглашенных "народных республик" об эвакуации жителей региона в Россию в качестве предполагаемой меры предосторожности в ожидании возможного украинского нападения. Мы не имеем никаких оснований в поддержку этих обвинений", – говорит Бербок.

Воевать никто не планирует, однако военную мощь на востоке Европы продолжают наращивать. Ранее на полях мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис встретилась с лидерами стран Прибалтики, которые требуют расширить присутствие военных США и НАТО на своих базах.

"Для нашей безопасности критически важно наблюдать бОльшее присутствие войск Соединенных Штатов. Вот почему мы просим о постоянном присутствии американских войск в Литве. Сейчас они у нас на основе ротации. И сейчас весьма подходящий момент, чтобы поговорить о более высоком уровне обеспечении безопасности нашего региона", – констатирует Гитанас Науседа, президент Литвы.

Ничего определенного на этот счет стратегические союзники – пока не ответили. Камала Харрис лишь заверила собеседников в полнейшей поддержке и уже заученными словами снова обвинила во всем Москву. Конкретных решений в Прибалтике теперь ждут от главы Пентагона Ллойда Остина – он накануне прибыл в Литву. До этого он посетил Польшу, которой Штаты пообещали продать военную технику и вооружение на сумму до 6 миллиардов евро, в их числе 250 танков. Варшава уже анонсировала отправку этой техники к восточной границе страны.

Тем временем немецкие журналисты обнаружили документы, которые подтверждают, что Запад дал четкие гарантии России не расширять НАТО на Восток. Издание "Шпигель" сообщает, это секретный протокол встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне в 1991 году. В нем зафиксировано, что на переговорах об объединении Германии Западные страны, в том числе США и Британия гарантировали – расширения НАТО за пределы реки Одер не будет. Поэтому государствам восточнее этой линии нельзя предлагать вступать в альянс. То есть, не то что Украину, но даже Польшу США обещали в НАТО не брать.

Сейчас против вступления Украины в НАТО выступает Хорватия. Лидер страны Зоран Миланович заявил – расширение Североатлантического альянса должно немедленно прекратиться: "Думаю, что тот, кто выступает за расширение НАТО на Украину, угрожает и хорватским интересам. Потому что мы в НАТО, и кто-то может отправить туда наших людей. Где заканчивается НАТО? Это касается и вас. Потому что, если Украина будет в НАТО, ваших детей пошлют на Украину, в Полтаву. Вот что будет. НАТО достаточно продвинулась на восток Европы, всю жизнь на это смотрю, всю проклятую жизнь, хватит. Пока я президент, я за то, чтобы НАТО больше не расширялась".

В российском МИДе отметили – военно-политическая обстановка в Европе "продолжает деградировать". Ответа на предложения по гарантиям безопасности, Россия от альянса пока так и не получила. Возможно, прояснить ситуацию удастся на очередной встрече главы российского МИДа и госсекретаря США. Сергей Лавров и Энтони Блинкен сядут за стол переговоров 23 февраля.