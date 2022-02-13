Истерия насчет "вторжения" России на Украину дошла до предела

Сбалансированная и деловая – так в Кремле оценили телефонную беседу президентов Владимира Путина и Джо Байдена. О разговоре запросил Вашингтон, причем раньше намеченных сроков. Лидеры должны были созвониться лишь на следующей неделе, но уж слишком взрывоопасной стала ситуация вокруг Украины.

"Американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов", – считает Юрий Ушаков, российский дипломат.

Конкретную дату – 16 февраля – называют американские СМИ. Издание "Политико" пишет об этом со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне. Якобы президент Джо Байден сообщил об этом в разговоре с руководством ЕС и НАТО. Совещание было закрытым, но утечек уже море – и про шквал ракетных ударов, и про кибератаки. Все это тиражируют в соцсетях зарубежные репортеры.

"Официальные лица США ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двухдневных воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы. За всем этим последует вторжение, которое, возможно, ставит своей целью смену власти", – визжит Ник Шифрин, журналист телеканала PBS.

Отражать внезапные атаки на границе уже вовсю готовятся в украинском МВД. Такова легенда этих учений в Херсонской области. Задействованы более тысячи человек. Маневры, за которыми наблюдает лично президент страны Владимир Зеленский, проходят в поселках Каланчак и Новоалексеевка. От них до Крыма – рукой подать. Но Киев, который самолетами получает американское оружие – снова пугает всех российским вторжением.

"Сейчас циркулирует слишком много информации о полномасштабной войне со стороны России. Даже называются соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что они есть. Если у вас есть данные о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину, начиная с 16 февраля – пожалуйста, предоставьте их нам", – заявил Владимир Зеленский, президент Украины.

А вот Франция не видит признаков того, что Москва готовится к агрессии. Так пишет агентство "Рейтерс", ссылаясь на сообщения Елисейского дворца о телефонном разговоре Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Президент России отметил нежелание Запада подтолкнуть Киев к выполнению Минских соглашений. Хотя Париж один из их гарантов в рамках Нормандского формата. О мирном урегулировании кризиса в Донбассе речь зашла и с главой Белого Дома.

"Президент России осветил деструктивную линии украинских властей на саботаж Минских соглашений, что продолжается уже в течение последних восьми лет. Он отметил, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства. Наш президент также обратил внимание на опасности милитаризации Украины, её накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков", – отметил Юрий Ушаков, дипломат, помощник президента РФ.

Об опасности таких провокаций на линии соприкосновения в Донбассе уже заявляют власти Донецкой народной республики. По их данным, на территории, подконтрольной Киеву, в субботу произошел взрыв. Не исключено, что это могли быть съемки провокации, считает Денис Пушилин. Слишком уж накалена обстановка.

"Что касается ситуации, идет в плане обострения в ежедневном формате. Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению. Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава", – заявил Денис Пушилин, глава ДНР.

На этом фоне в Киеве устроили так называемый Марш единства. Жовто-блакитные полотнища у здания Национального университета имени Тараса Шевченко. В разношерстной толпе мелькают и флаги националистов. Организаторы призывают народ сплотиться – против пресловутой российской угрозы. В Москве же сообщения о вторжении комментируют с недоумением.

"Видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию", – считает Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Такое нагнетание событий уже заставило паниковать многие страны. Более двадцати государств объявили Украину территорией, опасной для поездок и пребывания. Швеция, Турция, Иордания, даже Ирак – судя по всему, в Багдаде сейчас спокойнее, чем в Киеве.