По секретным документам: новые антироссийские байки из США

Американские СМИ опубликовали новые статьи о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Доказательств, как всегда, нет, потому что вся информация будто бы взята из секретных источников. На этот раз сроки нападения, которое всё никак не начнется, сдвинуты на вторую половину февраля.

Новую волну информационной истерики запустили американские газеты New York Times и Washington Post. На этот раз источником для мрачных сенсаций стали закрытые для прессы брифинги, которые сотрудники Белого дома и Пентагона на этой неделе провели в Конгрессе США.

Если верить "утечкам в прессу", парламентарии узнали, что предполагаемое вторжение России на Украину приведет к гибели 50 тысяч мирных жителей.

Washington Post подхватывает: Россия готова к вторжению на 70 процентов. Когда оно начнется, киевский режим падет за два дня. А Европа столкнется с гуманитарным кризисом.

Эту истерию прокомментировал заместитель полпреда России при ООН Дмитрий Полянский: "Безумие и паникерство продолжаются. Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к 300 тысячам жертв? И это бы основывалось на данных разведки, которые мы бы не раскрыли. Это было бы правильно для американцев и британцев? Это также неверно для россиян и украинцев".

При этом даже американское агентство Associated Press признало: власти США "практически исчерпали кредит доверия общества". Всему виной – частое появление ошибочных или ничем не подтвержденных заявлений. Так, в четверг Белый дом призвал журналистов "просто поверить" в то, что Россия якобы готовит провокацию как повод для гипотетического нападения на Украину.

Американские и европейские СМИ ждали начала этого вторжения сначала в канун "католического" Рождества, затем на новогодних праздниках, потом в конце января. СМИ подогревают страхи западного зрителя репортажами о том, как жители Украины с фанерными автоматами готовятся отстреливаться от предполагаемых российских оккупантов.

Тем временем, в Германию, Польшу и Румынию продолжают прилетать новые солдаты США. На главной площади Нью-Йорка и у стен Белого дома десятки граждан США призвали остановить переброску войск.

Об этом предупреждали еще несколько десятилетий тому назад. Если НАТО будет расширяться, мы столкнемся с угрозой Третьей мировой войны.

- Нет войне с Россией. Нет войне около Украины. Хватит.

Президент Франции Эммануэль Макрон перед завтрашним визитом в Москву признал: снизить международную напряженность без диалога с Россией не получится.

"Недавний период подтвердил, что, если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев в прошлом году, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит "ЕС – Россия", то невозможно урегулировать ни один конфликт. Ведь в этом случае мы позволяем другим говорить от нашего имени и не можем больше содействовать нашей коллективной безопасности. Сейчас необходимо снизить напряженность путем диалога, чтобы избежать вооруженного конфликта", – заявил Макрон.

Тем временем на Украине продолжают приземляться транспортные самолеты с западным оружием. Только от США Киев в этом году получил более 650 тонн грузов военного назначения. А ведь есть еще поставки из Великобритании, Польши и прибалтийских государств. Впрочем, полной солидарности в этом вопросе на Западе нет. Германия отправлять вооружения отказывается.

А Тель-Авив запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять на Украину оружие израильского производства, ранее проданное этим странам.

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