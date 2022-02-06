Американский прогноз: украинцы будут бежать

США готовятся к исходу беженцев из Украины в случае гипотетического нападения России. Источник телеканала Fox News в Вашингтоне назвал возможный миграционный кризис "значительным" – искать спасения от войны могут миллионы жителей Украины.

По данным канала, европейские страны также обсуждают прием значительного числа беженцев, исходя из того, что "украинцы будут бежать в другие части Европы".

Как ранее заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, в случае "полномасштабного российского вторжения" Киев будет захвачен в течение 72 часов.

Американские конгрессмены выразили озабоченность недостаточными поставками военной помощи Украине. Белый дом ответил на это, что Россия якобы может использовать снабжение Киева оружием как "повод для вторжения".

В свою очередь, агентство Reuters опубликовало предположения американских властей относительно готовности российской армии к "захвату Украины".

В Вашингтоне полагают, что российские силы готовы примерно на 70 процентов.

В материале утверждается, что военные потери Украины могут составить от 5 до 25 тысяч человек, а российские – от 3 до 10 тысяч. Потери среди мирного населения могут достичь 50 тысяч человек, пишет РИА Новости.

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