Новая дата "вторжения" на Украину: западные СМИ продолжают нагнетать

Западная пресса, несмотря на все заявления Москвы, продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины. СМИ озвучили новую дату якобы готовящегося "нападения" со стороны России.

Американская пресса меняет дату "российского вторжения" на Украину. Теперь это 20 февраля – день, когда завершатся совместные военные учения России и Белоруссии. Сенсационный прогноз выдает издание Politico.

"Период после 20 февраля – наиболее важный. Наблюдатели должны отслеживать, действительно ли войска возвращаются в свои казармы или же передислоцируются в другое место вблизи границы с Украиной", – пишет это СМИ.

Громкий заголовок основан на частном мнении эксперта по вооруженным силам России Майкла Кофмана, который работает – внимание! – на сингапурском канале, вещающем в Азии. Уровень источников западной прессы и их осведомленности поражают далеко не в первый раз, отметили в Кремле.

"Мы с вами слышали много дат в разном исполнении. Все это оказалось вбросами, фейками, безответственными фейками. Никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту. Наверное, это очередной фейк", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"А как же 16 февраля?" – недоумевают американские репортеры на брифинге в Госдепе, где еще недавно с трибуны озвучивали секретные разведданные о том, как и когда Россия якобы готовится напасть на Украину.

– Вторжение не состоялось. Означает ли это, что данные разведки США были ложными? – задает вопрос журналист. – Нет, это не так. Прежде всего, не думаю, что вы слышали, как мы с этой или какой-то другой трибуны называли конкретный день вторжения. Вы слышали, что мы течение некоторого времени подчеркивали, что Российская Федерация наращивала свои ресурсы, чтобы отдать приказ о нападении в любое время. Но если что-то не происходит, то это еще не доказывает, что наши предупреждения были неверными, – отвечает официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Те же вопросы и те же ответы – на пресс-конференции в Белом доме. Но признать свои ошибки официальные лица администрации американского президента Джозефа Байдена отказываются.

"Вы слышали слова президента и госсекретаря (Энтони – ред.) Блинкена: мы находимся в том временном отрезке, когда, по нашему мнению, нападение может произойти в любое время, и этому будут предшествовать сфабрикованные данные, которые Россия может использовать в качестве предлога для начала вторжения, – заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. – Думаю, вы все должны держать ухо востро насчет фейковых видео, ложных обвинений в применении химического оружия или сообщений о нападениях на российских солдат – нападениях, которых на самом деле не было".

Пропагандистский провал Вашингтона – так о фейковых прогнозах пишет China Daily, она же "Чжунго жибао", если по-китайски. В статье от имени редакции прямо написано: США манипулируют прогнозами, чтобы нагнетать обстановку в Европе. Вот американский канал NBC пугает Старый свет волной украинских беженцев.

"По данным гуманитарных организаций, если российские войска нападут на Украину, украиноязычное гражданское население, вероятно, будет спасаться бегством в странах ЕС, хлынув через западную границу Украины в Словакию, Венгрию и Румынию. А большую часть этого наплыва примет на себя Польша", – передает NBC.

Хайп и истерия – так страхи по поводу вторжения на Украину в интервью британской корпорации BBC прокомментировал заместитель российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский. Он еще раз объяснил позицию Москвы по поводу учений, проходящих, как кажется Западу, вблизи украинских границ.

"Это наша территория и наши войска. И когда вы говорите, что войска находятся возле границы, это не значит, что они стоят прямо на границе. Они базируются в этом районе, их численность в какой-то момент увеличивается, в какой-то – уменьшается. Это абсолютно нормальный процесс для любой страны, не только для России. Почему сейчас такая истерия вокруг всего этого? Это абсолютно искусственная шумиха, искусственно созданная проблема", – заявил Полянский.

Но когда в зарубежной прессе такая шумиха, тут уже, что называется, каждое лыко в строку. Взять хотя бы рухнувшие на время украинские сайты – Министерства обороны, Вооруженных сил и нескольких банков.

USA Today спешит предупредить американцев очередным кричащим заголовком – "И вас могут коснуться эти кибератаки". В статье их, кстати, без всяких доказательств приписали России. Вот только конкретную дату этого виртуального вторжения назвать все-таки постеснялись.