Псаки объяснила смысл антироссийского вброса

Скандальные публикации западных СМИ о том, что Россия якобы готова вторгнуться на Украину, сегодня прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она предположила, что подобную кампанию в прессе организовали страны НАТО. И что сделано это было, прежде всего, для того, чтобы убедить в реальности российской угрозы украинцев, и, соответственно, поставить Киев под контроль Вашингтона и Брюсселя.

Пресс-служба Белого дома пришла на помощь Госдепартаменту, которому ранее не поверили даже американские журналисты. Оказывается, предъявлять доказательства того, что Россия якобы готовит фальшивое видео как предлог для вторжения на Украину, и не планировалось.

"Наша цель – лишить Россию возможности использовать лживое видео в качестве повода для нападения на Украину. Конечно, мы хотели бы предоставить как можно больше доказательств. На самом деле, то, что мы уже сообщили, это сама по себе рассекреченная информация. И тут есть ограничения, потому что мы не можем компрометировать источники и методы разведки", – рассказала Дженнифер Псаки, пресс-секретарь президента США.

Американское агентство Bloomberg около полуночи по московскому времени объявило: Свершилось! Россия вторглась на Украину! Правда, через полчаса срочную новость с сайта издания удалили и извинились… за ошибку. Дескать, заранее готовим заголовки для "множества сценариев" – и по небрежности выдали не тот. После ошибки американского агентства – термин "фейк-ньюз" вполне можно заменить на " Bloomberg -ньюз". Такое мнение высказал агентству РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Наверное, мы теперь будем даже, вообще, можно говорить не фейк-ньюс, а Bloomberg-ньюс", – заявил Песков.

Очередную порцию своих "сценариев российского вторжения" опубликовало немецкое издание Bild. Авторы статьи уверяют: к ним попал "секретный отчет спецслужб" со всеми стадиями гипотетического плана подчинения Украины. Как и в случае с Белым домом, "секретный отчет" – это значит никаких доказательств. Всё якобы начнется с захвата российскими войсками и спецагентами важнейших украинских городов. Это может произойти "не позднее марта". На втором этапе Москва якобы созовет в Киеве марионеточный парламент, чтобы ввести чрезвычайное положение и подавить украинское сопротивление. Ну, а конечная цель Москвы – это якобы создание "союзного государства" под своим контролем.

Пока Белый дом и западные СМИ пугают мир российской угрозой, в Восточную Европу продолжают прибывать американские войска. В Польше, всего в 90 километрах от границы с Украиной, приземлились первые военно-транспортные самолеты США. Они доставляют тысячу семисот военнослужащих США и боевою технику. Еще две тысячи солдат размещаются в Румынии и Германии. Ранее Соединенные Штаты перевели в режим повышенной готовности 8 с половиной тысяч военнослужащих, уже находящихся в Европе.

В Средиземном и Адриатическом морях только что завершились масштабные учения НАТО "Удар Нептуна – 22" с участием Германии, Италии, Испании и Греции. США предоставили для маневров свою боевую группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Как утверждает Пентагон, всё это ради поддержки союзников и сдерживания России.

В то же время НАТО не собирается вмешиваться в столь ожидаемый альянсом военный конфликт на территории Украины.

"Украина не входит в НАТО. Она – наш близкий партнер. Статья об обязательной военной помощи в случае нападения распространяется только на членов НАТО. Но это не значит, что мы не поддерживаем Украину. Отдельные наши союзники помогают повысить оборонительный потенциал Украины путем поставки вооружений", – почснил Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО.

Представитель НАТО добавил: раскола в НАТО по этому поводу нет. Хотя Германия категорически отказывается поставлять оружие Украине. Критика в адрес Берлина со стороны Киева на этой неделе стала настолько оскорбительной, что даже у выдержанных немецких политиков закончилось терпение.

"Я прекрасно понимаю, что представители Украины в Киеве находятся в напряжении из-за угрозы со стороны российской армии. Но я не понимаю постоянных словесных выпадов с украинской стороны в наш адрес. В последние годы Германия из чувства ответственности и дружбы оказывала Украине большую помощь. Поэтому в пылу эмоциональной борьбы украинские представители не должны путать друзей и врагов. Некоторая умеренность была бы уместна", – считает Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета Бундестага по обороне.

На этом фоне министерство обороны Украины посетовало: Берлин до сих пор не прислал даже 5 тысяч военных касок, обещанных ранее Германией. Хотя ранее это же обещание Киев называл "досадным".

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