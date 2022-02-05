Захарова прокомментировала сообщения "извращенцев"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что авторы публикаций в агентстве Bloomberg и газете Bild "готовы на всё". Так Мария Захарова прокомментировала сообщение Bild о том, что Россия намерена "присоединить Украину". В свою очередь, агентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало новость о том, что российские войска вторглись на Украину.

Как написала Мария Захарова в Telegram, "много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на всё".

В посольстве России в Берлине статью таблоида Bild, основанную якобы на утечках из специальных служб, назвали "странной смесью из спекуляций и слухов".

Bloomberg позднее назвал ошибку технической и пообещал провести расследование.

"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний", – заключила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после ошибочной публикации термин "фейк-ньюс" можно заменить на "Bloomberg-ньюс".

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