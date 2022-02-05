Песков придумал новый термин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что термин "фейк-ньюс" отныне можно заменить на "Bloomberg-ньюс". Так представитель Кремля прокомментировал ошибочную публикацию новостного агентства с информацией, что Россия начала вторжение на Украину. Bloomberg расследует причины совершения ошибки.

Песков заявил РИА Новости, что такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям​​​. Ситуация показывает опасность агрессивных заявлений США и других западных стран, добавил Песков.

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе", – сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ неоднократно опровергал заявления Украины и Запада о том, что Россия имеет агрессивные планы и готовит вторжение на Украину. В Москве считают, что заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

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