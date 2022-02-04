Пентагон подхватил госдеповскую страшилку о России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "бредовыми измышлениями" утверждения Вашингтона о том, что Москва готовит фальшивое видео с нападением Украины на Донбасс и будто бы намеревается использовать его как повод для собственного вторжения. Заявления Госдепартамента США вызвали недоумение даже у американских журналистов.

Сенсации по-американски, как часто бывает, безымянны. И на этот раз Госдепартамент предъявляет россыпь обвинений, ссылаясь на данные разведки. Ни фамилий, ни званий, ни единого доказательства. На слово предлагают верить те, кому давно веры нет даже среди своих журналистов.

"У США есть информация о том, что Россия планирует сфабриковать видео атаки украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения в Украину. Пропагандистское видео, видео с графическими сценами фейковых взрывов, с изображением трупов, актеров, притворяющихся скорбящими, и изображениями разрушенных объектов или военной техники, полностью сфабрикованное российской разведкой. Россия дала понять, что готова продолжить дипломатические переговоры в качестве средства деэскалации, но подобные действия говорят об обратном", – заявил недавно пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на пресс-конференции, чем вызвал возмущение журналиста Мэтью Ли – одного из тех немногочисленных репортеров, которых пускают на брифинги Госдепартамента.

Российской прессе в допуске отказывают, ссылаясь на ограничения из-за коронавируса. Отказать самому опытному и, наверное, самому назойливому представителю пула себе дороже.

Ли напомнил про оружие массового поражения в Ираке, и утверждения о том, что Кабул никогда не падет. Таких зубастых журналистов среди репортеров, освещающих работу Пентагона, не нашлось.

Контр-адмирал Кирби спокойно отрапортовал по бумажке о той же страшилке, что звучала в Госдепе: "Мы считаем, что Россия создаст очень красочное пропагандистское видео, которое будет включать трупы и актеров, изображающих скорбящих, изображения разрушенных мест, а также военную технику, находящуюся в руках Украины или Запада, вплоть до того, что часть этой техники будет выглядеть так, как будто она была поставлена Западом Украине".

Официальный представитель Пентагона рассказал и о двух тысячах солдат, которых Штаты накануне отправили в Европу. Транспортники с базы "Форт Брэк" в Северной Каролине взяли курс на Польшу и Германию. Моральная поддержка Украине, которую сами же пугают мифической российской угрозой.

Официальный представитель Белого дома уже и Китай успела предупредить о том, что дестабилизация в Европе скажется на интересах КНР. Про Пекин ее спросили в контексте встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры сегодня и переговоры проводят, и на церемонии открытия Олимпийских игр побывают.

Ни одного официального лица от Соединенных Штатах на олимпийских стадионах Пекина не будет. Американские власти, недовольные китайской политикой, объявили Играм бойкот. Джо Байден обещал поддерживать атлетов и болеть за них по телевизору. Вот уже подготовился – Белый дом окрасили в цвета звездно-полосатого флага.