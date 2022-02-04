Джентльменам верят на слово: Госдеп США вновь голословно обвинил Россию

В Госдепартаменте США прошел брифинг для журналистов, на котором глава пресс-службы Нед Прайс заявил, что ему известно о подготовке в России фальшивых видеоматериалов на тему Донбасса. Никакими доказательствами официальный голос Госдепа себя утруждать не стал, но раскрыл массу "правдивых" подробностей о сфабрикованных Россией сюжетах.

В частности, Нед Прайс заявил, что власти РФ планируют инсценировать нападение украинских силовиков на народные республики Донбасса, что даст повод ввести войска на территорию Украины. Это будет сделано с помощью пропагандистского видео, снятого российской стороной и изобилующего тяжелыми сценами убийств и насилия, а также массовыми разрушениями.

Журналист Мэтт Ли, хорошо известный своей скептической позицией по отношению к пропаганде Госдепа, немедленно отреагировал на заявление Прайса. Он попросил предъявить доказательства, на которых основаны заявления официального представителя. Нед Прайс продемонстрировал замечательную выдержку и сообщил, что данные получены разведкой, а источники не могут быть предъявлены из соображений секретности.

Мэтью Ли такое объяснение не устроило, и он указал Прайсу, что голословные обвинения не являются доказательством вины России. "Это не доказательства, это просто ваши слова, это не доказательства, уж извините. Я бы хотел увидеть какие-нибудь доказательства, которые вы можете продемонстрировать", – заявил журналист.

В ответ Нед Прайс пояснил, что источники спецслужб никогда не раскрываются, а журналистам надо верить на слово правительствам США и Великобритании. При этом он подчеркнул, что даже если такое фейковое видео не будет обнародовано, то это не означает, что его нет. Оно может быть у России, но в силу изменившихся планов не опубликовано. "Но тогда это в принципе недоказуемо!" – воскликнул в ответ Мэтью Ли.