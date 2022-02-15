США отказываются верить, что учения закончены и Россия возвращает военных домой

"Гарри Трумэн" и "Шарль де Голь" в эти минуты тоже у берегов Сирии. Причем тут авианосцы не только американских и французских ВМС. Натовский "итальянец" "Конте ди Кавур" в сопровождении ударных кораблей тоже в акватории, для страховки. По некой "той же причине", по словам Пентагона, американцы нон-стопом прибывают и в польский Жешув, где под них уже создан отдельный центр приема, как для беженцев. Кстати, бежать с Украины Госдеп призывает тоже польским маршрутом. А сам Байден в Европу пока не собирается, по данным CNN, готовится звонить Макрону, который с Путиным разговаривает чаще, чем с ним. И это напрягает.

На базе "Форт Брэгг" в Северной Каролине проводы очередной партии солдат. Дополнительные 3 тысячи человек Пентагон вчера перебросил в Польшу.

Бравых бойцов направляют не защищать Украину, а для поддержки партнеров по НАТО на фоне истерии о российской угрозе. Показательная погрузка в самолеты спецназа, десантников. Хотя Москва за несколько часов до этого объявила об окончании одного из этапов учений и возвращении сил к местам постоянной дислокации. Пентагон интерпретировал новость своеобразно.

"В выходные господин Путин увеличил военный потенциал вдоль границы с Украиной и в Белоруссии. Он проводит учения наземных подразделений, военно-морских сил в Черном море. Таким образом, он продолжает повышать свою готовность", – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Журналисты напомнили Кирби, что Шойгу сообщил о завершении учений.

"Я не оспариваю его слова о том, что он прекращает учения. Дело в том, что он продолжает готовить все большее количество российских войск вдоль границы с Украиной. С трудом верится, что они разместили такое количество войск вдоль границы с Украиной и в Белоруссии просто для зимних учений", – ответил Кирби.

Не сходится и у американских журналистов, которые о неминуемом вторжении трубили несколько месяцев, называя даже конкретные даты. Например, 16 февраля западные медиа провозгласили днем нападения России на Украину, но что-то идет не по плану и CNN пытает своего корреспондента в Москве: хотят ли русские войны.

"Заявления Кремля были выдержаны в том духе, что русские хотят больше дипломатии. Мы получаем сообщения о возможном отводе части войск. Но, разумеется, в то же время США заявляют, что считают, что Россия готова начать нападение в любой момент. И в этом плане обстановка пока никак не изменилась", – рассказывает старший международный корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.

Официальный Вашингтон пока так и не вышел из параллельной реальности. В госдепартаменте подтвердили, что слышали заявления России о завершении части учений, но убедить себя в этом пока, похоже, не могут.

"Мы приняли к сведению их комментарии. Но мы не видели никаких ощутимых, никаких реальных признаков деэскалации. Мы основываемся на том, что мы видим на местах своими глазами, а именно продолжающееся наращивание Россией сил на границе с Украиной. Существует высокая вероятность, возможно, самая высокая, чем когда-либо прежде, что Россия может принять решение о военных действиях", – утверждает представитель Госдепа США Нед Прайс.

Конкуренцию вашингтонским ястребам составят политики с аппетитами посерьезней. Команду тигров, как пишет The Washington Post, подготовили в Белом доме. В нее вошли люди из Госдепа, Пентагона. Они разрабатывают набор мер для быстрого ответа на случай эскалации на Украине. Советы иностранных специалистов тоже принимаются, и американский президент созванивается с британским премьером.

"Лидеры рассказали о своих недавних дипломатических контактах с Украиной и Россией. Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули готовность навязать России суровые последствия, если она решится на дальнейшую военную эскалацию", – говорится в заявлении Белого дома.

Судя по сообщениям Белого дома, Байден на предложение Зеленского не откликнулся. В гости не едет, но в Киев из Вашингтона пришлют перевод – 1 миллиард долларов в виде кредитных гарантий предложил направить госсекретарь Блинкен. Это помощь на поддержание экономики. Экономика Украины валится на глазах на фоне слухов о вторжении, которые сами же американцы и распускают. Президент Зеленский просил старших товарищей не нагнетать, не послушали. Бывший комик теперь нервно шутит.

"В своей речи Зеленский сказал: нам подтвердили, что нападение назначено на 16 февраля. Люди перепугались. Услышав это, один из помощников Зеленского сказал, что это был сарказм. Как полупрофессиональный юморист скажу Зеленскому: если нужно пояснять, что это был сарказм, то ты справился отлично. Очень хорошо", – иронизирует телеведущий Стивен Колберт.

Не смешно только жителям Донецка и Луганска. Регионов, с которыми 8 лет воюет Киев, и боезапаса хватит надолго. Транспортники с сотнями тонн оружия отправляют на Украину сердобольные партнеры из НАТО. Пулеметы, пистолеты, снайперские винтовки и полтора миллиона патронов заботливо отгрузила Канада.

В обратном направлении из Украины кто куда бегут иностранные дипломаты. Госдепартамент советует и рядовым американцам, которые сейчас в Белоруссии и Приднестровье, не тянуть, немедленно уезжать. Из-за того, что, цитата, "в регионе ситуация непредсказуемая и наблюдается повышенная напряженность". Хотя для успокоения своих граждан Госдепу было бы достаточно посоветовать соотечественникам не читать сейчас американских газет.