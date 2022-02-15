Обычный процесс: Кремль прокомментировал перемещения российских военных

Россия проводила и будет дальше проводить военные учения на своей территории и это право не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения у себя, на территории, где посчитаем целесообразным, не подлежит обсуждению ни с кем", – сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь прокомментировал перемещения войск, принимавших участия в учениях на юге России. Журналисты спросили его, означает ли это деэскалацию конфликта?

"Мы всегда говорили, что после того, как завершаются учения, войска возвращаются в места постоянной дислокации. Так происходит и на этот раз. Здесь нет никакой новизны. Это обычный процесс", – сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации после учений​​​.