Отвод войск: Россия завершила часть совместных с Белоруссией учений

Вооруженные силы России завершили часть военных учений совместно с Белоруссией и возвращаются в свои гарнизоны. Подразделения Южного и Западного военного округов уже начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и отправляются в места постоянной дислокации.

Часть учений, в которых сейчас принимают участие военнослужащие практически всех военных округов, подошла к концу. Тяжелую технику начали перебазировать в места постоянной дислокации.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил об этом верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

"Учения проводит Западный военный округ, практически на всех флотах – это и в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", – сообщил министр обороны России.

Вот кадры, сделанные сегодня утром – погрузка танков, самоходных артиллерийских установок, БМП на железнодорожные платформы.

"Ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом. По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дисклокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сказал Игорь Конашенков, генерал-майор официальный представитель Минобороны России.

А вот с полигона выезжает колонна российских Т72Б3.

Масштабная проверка сил реагирования Союзного государства на территории Белоруссии еще продолжается. Войска восточного военного округа и ВДВ во взаимодействии с белорусскими вооруженными силами отрабатывают вопросы отражения условной агрессии. На этой неделе запланирован этап боевой стрельбы на полигоне Обуз-Лесновский. При этом все перемещения военных подразделений максимально прозрачны.

"В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления. На розыгрыш практических действий, в качестве наблюдателей, приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Республике Беларусь и представители СМИ. В оперативно-важных районах мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация", – сообщил Конашенков.

Эти учения российских военных проходят в соответствии со всеми международными правилами и ничем не отличаются от предыдущих – разве что сопровождаемой Западом очередной истерией вокруг ситуации на Украине.

"Россия проводила и будет дальше проводить учения. На всей территории Российской Федерации. Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения на своей территории, и оно не подлежит обсуждению не с кем", – говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

О том, что Россия выступает за снижение военных рисков и за проведение учений на максимально возможном отдалении от линии соприкосновения границ России и НАТО, заявил Сергей Лавров. Правда, североатлантический альянс, будто в противовес позиции Москвы, продолжает наращивание военного присутствия возле российских границ.

"Мы, кстати сказать в прошлом году, когда проводили учения "Запад-2021" даже в качестве иллюстрации, в качестве жеста доброй воли, перенесли основную фазу учений в Нижегородскую область, тоже это было не оценено", – отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Заключительный этап российско-белорусских учений продлится до 20 февраля. После чего оставшиеся российские подразделения также вернутся в места постоянного базирования.