Российских дипломатов выгоняют из США

Вашингтон может передать Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности уже 26 января. Об этом заблаговременно написали американские СМИ, которые все последние дни, как могли, поддерживали градус напряженности в отношениях двух стран. Причем как на официальном уровне, постоянно спрашивая Байдена о новых санкциях, так и на Неофициальном – уже записывая в телесюжетах Харьков в состав России и говоря о якобы неизбежном вторжении на Украину. А вот что едва ли сейчас заметят за океаном – это вынужденный отъезд на родину российских дипломатов. Эксклюзивное интервью по этому поводу дал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Goodbye Америке российские дипломаты говорят раньше времени – командировку для 27 сотрудников досрочно завершил Госдеп.

"Не люблю такие мероприятия. Люблю, когда вы сами решаете, где вам работать, сколько вам работать и когда уезжать. В любом случае, я благодарен вам за работу. Спасибо", – прощается с дипломатами российский посол Анатолий Антонов.

Фотографии на память, объятия, и, конечно, слезы. Большое посольство как большая семья. Все вышли провожать своих. Домой отправляется первая партия. Отъезд второй группы наших дипломатов по требованию американцев будет летом. Суммарно 55 человек. Их официально ни в чем не обвиняют и не выдворяют – просто работать не дают.

"Было сказано о том, что если эти люди не уедут, то на следующий день они лишатся дипломатических привилегий и могут быть арестованы. В этих условиях никак по-другому, кроме как высылку, как недружественный, враждебный шаг против нашей страны, мы не рассматриваем действия Соединенных Штатов Америки. В Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", – рассказал Антонов.

О дипломатическом пути разрешения двустороннего кризиса в Вашингтоне вспоминают все реже. Теперь уже исключительно про отправку войск заваливают Байдена вопросами журналисты пула Белого дома. 8 500 тысяч солдат – в режиме повышенной готовности для отправки в Восточную Европу.

– Когда вы примете решение о развертывании этих войск? – задал корреспондент AP вопрос президенту США.

– Это зависит от того, что приведет к тому, что произойдет, что Путин сделает или не сделает. И я, возможно, переведу часть этих войск в ближайшей перспективе только потому, что это требует времени. И опять же, это не так, это не провокационно. Это именно то, что я сказал: это до тех пор, пока мы должны успокаивать, – ответил Джо Байден.

– Могли бы вы когда-нибудь представить, что будут введены санкции против Путина, если бы он действительно вторгся на Украину? – звучит следующий вопрос.

– Да, – говорит Байден.

– Вы бы сделали это? – уточняет журналист.

– Я бы увидел это, – отвечает президент.

Москва предупреждала: санкции в отношении президента России будут означать разрыв двусторонних отношений. Стоя среди сумок, футболок и кружек, самый пожилой президент в истории США об этом мог и забыть. В сувенирном Байден прикупил безделушек для своего вице-президента – будет поднимать настроение. Рейтинги у обоих политиков хуже некуда. Катастрофа с выводом войск из Афганистана, непобежденный ковид, еще и каждый третий соотечественник считает их приход во власть незаконным. С экранов звучит слово "режим".

"После поражения в "могиле всех империй" Афганистане, режим втянулся в новое приключение – вторжение в Россию зимой", – со смехом комментирует ситуацию американский политический обозреватель Такер Карлсон.

Но с серьезными лицами о ситуации вокруг Украины говорит официальный Вашингтон. Хмуря брови, объявляют об эвакуации своих дипломатов из чуть ли не предвоенного Киева. Киев панику старших товарищей назвал неоправданной, но был быстро поставлен на место.

"Украинские лидеры приветствовали помощь в сфере безопасности, которую мы им предоставляли последние несколько дней, и они даже встречали нас в аэропорту. Так что это, кажется, противоречит такой оценке", – заявила пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки.

Из-за океана, конечно, виднее, что происходит на Украине. И пока американские политики защищают ее независимость, телеканал CNN устраивает диверсию. Журналисты Харьков отдали России, выпустив соответствующий геотитр для комментария по ситуации вокруг Украины.

НАТО с 2000 года провела пять волн расширения, включив в свои ряды 14 новых членов. И останавливаться никто, похоже, не собирается. Россия вынуждена добиваться гарантий безопасности. Владимир Путин говорил об этом еще в 2007 году во время своей речи в Мюнхене. Тогда его не услышали.

Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег о необходимости изменить курс.

Ответ на требования Москвы США обещают дать в ближайшее время, возможно, уже 26 января.

"Никаких сюрпризов для НАТО, для наших европейских союзников, для украинских партнеров в документе не будет", – сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

На вопрос, будут ли сюрпризы для России, он ответил: "Мы очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатия и диалог могут оказаться плодотворными, а в каких они просто неприемлемы".

США грозят России санкциями в случае вторжения на Украину, хотя Москва не раз объясняла: планов нападать на соседа нет. Трезво посмотреть на вещи и подумать, прежде чем включать очередной санкционный конвейер, американским политикам советуют их же бизнесмены. Энергетические компании США обратились в Белый дом с требованием дать им работать в России. Но представителей американской власти не остановить. В роли мирового надзирателя они грозят всем и вся. Вот уже и Белоруссию предупреждают.

"Увеличение Россией численности войск в Белоруссии является поводом для глубокого беспокойства. Мы дали понять Белоруссии, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", – предупредил Нед Прайс.

Скоро штат сотрудников в главном офисе Госдепартамента, откуда и вещает Нед Прайс, вероятно, пополнится. В коллектив должны влиться люди, которые, рассуждая о России, хотя бы бывали в ней.

Российские дипломаты уезжают из Вашингтона, а в обратном направлении, в Соединенные Штаты, летят сотрудники американского посольства. Это требование российского МИД. Выехать из России страны американцы должны до конца января.