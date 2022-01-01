Огласите весь список: бывшие послы играют на обострение

Не получается расслабиться в новогодние праздники у некоторых западных политиков. Особенно у тех, кто встревожен предстоящими в январе российско-американскими консультациями. Так, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что требования гарантий безопасности, которые Москва адресовала Вашингтону и НАТО, противоречат европейским порядкам. Еще дальше пошла группа бывших американских послов, призвавших президента Байдена обнародовать список санкций, которые США введут против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Тех самых санкций, которые, по словам Владимира Путина, могут привести к полному разрыву отношений.

На единственном протокольном фото, которое американская сторона сделала во время переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, президент США у себя в Делавэре один-одинешенек. Но это не означает, что команда оставила отъехавшего из Вашингтона Байдена совсем без опеки.

После предновогоднего ланча глава Белого дома отвечает, как по написанному пресс-службой Белого дома пресс-релизу.

- Президент Байден, что вы передали в разговоре президенту Путину?

- Я ясно дал ему понять, что, если он предпримет новые шаги, пойдет на Украину – мы введем жесткие санкции. Мы с нашими союзниками по НАТО усилим наше присутствие в Европе. Он заплатит большую цену.

О том, что дело не в Украине, а в том, что НАТО, ведомое США своим продвижение на восток, вынудило Россию указать Америке на наличие "красных линий", журналисты опять не вспомнили. Хорошо хоть у Байдена это пока не вылетело из головы.

- Он поделился со мной своими обеспокоенностями по поводу НАТО, США и Европы, а мы изложили ему свои. Мы договорились, что мы обсудим на переговорах некоторые из этих проблем. Но я ясно дал понять: мы можем добиться прогресса только при условии деэскалации, а не эскалации.

Деэскалация, конечно, лучше, чем эскалация, да только вот не российские, а американские разведывательные самолеты разлетались на этой неделе над Восточной Украиной. Кто же тогда по-настоящему обостряет?

- А что насчет войск на границе?

- Я не собираюсь сейчас обсуждать этот вопрос, но мы ясно дали понять, что продвижение на Украину недопустимо, я подчеркиваю: недопустимо.

На этом бы США взять паузу. Помолчать хотя бы до Женевы, а в идеале и до Брюсселя с Веной. Ну, например, чтобы сжиться с мыслью Владимира Путина. Он предупредил, что в случае новых санкций отношения Россия и США может ждать полный разрыв. Но 24 американских внешнеполитических отставника (тут и эксперты по нацбезопасности, и экс-дипломаты) как раз детализации этих самых санкций от Байдена теперь и требуют. Таков иммунный ответ глубинного государства. Ну а то, что в нынешней ситуации все может закончится фатальным аутоиммунным обострением, словно бы и не осознают.

Оптимально было бы представить сейчас Москве основное содержание этих санкций, чтобы у Кремля было четкое понимание: с экономическим ударом какой силы ему предстоит столкнуться.

Среди подписавших заявление – бывшие послы США на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст, и в России- Александр Вершбоу и Майкл Макфол. Реальных рычагов ни у кого из них, конечно, нет, и каждый старается, как может. Макфол, например, в "Твиттере" затеял целую дипломатическую операцию "С Новым годом". Пил горилку из рюмок с российским гербом, а выпив, комментировал.

- Я знаю много россиян и украинцев. Я не знаю никого, кто хотел бы войны между двумя великими народами. Счастливого Нового года!

Действующим сотрудникам госдепа расслабляться нельзя. Госсекретарь Блинкен, например, созванивался перед Новым годом с главой НАТО Столтенбергом.

Заявление по итогам разговора – на сайте госдепартамента: "Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины".

Пообщался Блинкен и с главой итальянского МИДа Луиджи ди Майо. И с ним тоже, несмотря на обещания, данные Киеву, США, получается, также обсуждают Украину без Украины. Зеленскому ведь Байден еще только собирается набирать. Но для украинского президента это все равно, как новогодняя сказка и долгожданный подарок – в одном мешке. Столько радости.

Зеленский уже обрадовался этому в "Твиттере".

- Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером США, ни один вопрос об Украине не решается без Украины. Жду разговора с президентом США в воскресенье, чтобы скоординировать наши дальнейшие шаги ради мира на Украине и безопасности в Европе.

Правда, в американских телеэфирах, где вторые сутки подряд обсуждают последний раунд переговоров, фамилия Зеленский не звучит вовсе. Все же понимают, о чем действительно идет речь.

- Стив, как вы считаете, насколько успешно у Байдена пока что получается вести дела с Путиным?

"Вы знаете, я думаю, что пока довольно неплохо. И это действительно важный момент, потому что у нас было много президентов, которые приходили и говорили нам: "Я разбираюсь в проблеме лучше всех и могу успешно ее решить!" Но я думаю, что как раз Байден действительно разбирается в этом вопросе лучше, вероятно, благодаря своему опыту", – считает Стив Холл, бывший руководитель отдела ЦРУ по работе с Россией.

Бывшие сотрудники ЦРУ в эти дни нарасхват. На CNN приходят одни, на FoxNews идут другие. Эти кричат, что все пропало.

"Владимир Путин очертил рамки переговоров, и мы попали в его ловушку. Сейчас мы говорим о деэскалации, а не о сути вопроса. Если мы пойдем на деэскалацию, нам придется заплатить за это. Владимир Путин сказал: он хочет конкретных гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. И мы отказываем Украине в праве на участие в переговорах, на которых обсуждается будущее страны. Вот чего хочет Путин. Он хочет сокрушить украинскую демократию", – утверждает Дэн Хоффман, бывший сотрудник ЦРУ.

Правда, демократия эта – субстанция до того токсичная, что самим американцам все время приходится быть начеку, чтобы не вляпаться.

Байден собрался звонить Зеленскому 2 января. Если все так серьезно, то мог бы, наверное, позвонить и 1-го. Но 1-го на Украине – сомнительная дата. День рождения Степана Бандеры, который отмечают факельными шествиями. Четыре года как праздник стал официальным, так что не заметить было бы нельзя. В общем, в Вашингтоне решили переждать.