Байден пригрозил России разрушительными последствиями

Трудно поверить, но это лишь вторая пресс-конференция Джо Байдена за время его работы в Белом доме. Предыдущий раз с журналистами в таком формате он встречался в прошлом году 25 марта. Тогда рейтинг президента США был существенно выше нынешних 33 процентов, а количество умерших от ковида в Америке почти в два раза меньше. Как и показатели инфляции. Кто-то же должен быть во всем этом виноват.

"Я не представлял, что они будут настолько тормозить усилия. Будто самая важная вещь — это, чтобы президент Байден не смог довести дела до конца. Подумайте: зачем нужны республиканцы?" – заявил президент США.

Анонсированные Байденом законы не принимаются, реформы вперед не идут. "А что там на Украине?" – спасают президента США репортеры его пула. О нападении России говорят, как о чем-то само собой разумеющемся.

"Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину. Если они вторгнутся, они заплатят. Их банки не смогут иметь дело с долларом, – отвечает Байден. – Серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также и для США, как и для экономики Европы, и разрушительные – для России".

В Сенате и рады. Демократы и республиканцы вместе пишут текст нового законопроекта о помощи Украине. Пытаются скрестить санкционные планы Менендеса и Рубио. В последнем звучали угрозы лишить Россию доступа к системе SWIFT.

"Я думаю, что принять хоть что-то лучше, чем ничего не принять. Я думаю, что принятие законопроекта Менендеса вместо принятия законопроекта Рубио – это не так хорошо, как принятие законопроекта Рубио. С учетом сказанного мы должны работать над этим сейчас, мы должны работать над этим усердно, мы должны работать над этим быстро и мы должны включить туда всё", – заявил Кевин Крамер, сенатор от Республиканской партии.

Но все включить точно не получится. Например, санкции против "Северного потока-2". Это еще больше усилит раскол среди союзников, который Байден публично признал. Раскол и по линии перспектив вступления в альянс Украины.

"Вероятность того, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время, невелика, поскольку им предстоит проделать большую работу в плане демократии и некоторых других вещей. А также надо учитывать, станут ли основные союзники на Западе голосовать за присоединение Украины прямо сейчас", – пояснил Байден.

Чего стоят американские обещания, Россия усвоила еще в середине 90-х. Поэтому Москва требует от Вашингтона потребовала письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Но Байден вновь сообщает, что готов лишь поговорить. Например, о неразмещении на Украине стратегических вооружений. Лично с Путиным.

"Вы рассматриваете саммит с Владимиром Путиным как способ, чтобы, возможно, попытаться покончить со всем этим, развеять опасения и договориться о том, как выйти из ситуации?" – спрашивает журналист Байдена.

"Мы говорили насчет возможности проведения саммита еще до того, как возникла эта тема Украины на повестке дня. Он мог бы пройти с точки зрения того, какими должны быть стратегические отношения. Поэтому я все еще думаю, что это возможно", – ответил американский президент.

Но тут или Байден сам себя испугался или Псаки решила, что нужно срочно включить плохого полицейского. Не успел ее шеф закончить, а на сайте Белого дома уже заявление: "Если вооруженные силы РФ перейдут границу Украины, это будет возобновлением вторжения и будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и наших союзников".

Американцы запутывают сами себя, ведь по их же предыдущей версии российские войска и так давно находятся на Украине. Ну, а для Байдена все эти причудливые игры воспаленного разума еще и дополнительная нагрузка. Справится ли? Самый неприятный вопрос.

"Как вы полагаете, почему столь большая часть американского электората стала питать ​​глубокую озабоченность в связи с вашей умственной пригодностью?" – спросили президента.

"Понятия не имею", – ответил Байден.

Идей по поводу предстоящих промежуточных выборов тоже немного. Чтобы в ноябре не превратиться в хромую утку – не потерять контроль над Конгрессом, – американский президент собирается перевести кампанию демократов в ручной режим.

Байден будет колесить по Америке, на кону слишком многое. Республиканцы не забыли ему ни его однопартийца, ни скандальных расследований, ни двух импичментов Трампа. И не простили, конечно тоже.