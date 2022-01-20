Джо Байден вновь грозит санкциями

Двухчасовая пресс-конференция по итогам первого года у власти фактически превратилась в брифинг по России. Это уже отметили сами американцы. Они-то больше рассчитывали услышать ответы по внутренним вопросам. Куда больше отношений с Москвой и Киевом их сейчас интересуют проблемы безработицы, коронакризис и небывалый рост цен в стране. Звучит даже открытый упрёк: не слишком ли много было обещаний избирателям? Но президент уверен, что он и его команда свой план даже перевыполнили.

"Послушайте, нет, я не переусердствовал с обещанием, вероятно, я даже превзошёл все ожидания. Мы добились огромного прогресса. Вы говорите о смертности от коронавируса, но не так давно эта цифра была в три раза больше. Сейчас всё идет на спад, становится лучше", – заявил американский президент.

В свой низкий рейтинг Байден, как выяснилось, не верит, и во многих бедах традиционно винит противников от республиканцев.

"Я не ожидал, что республиканцы будут настолько тормозить все наши усилия. Будто самая важная вещь – это то, что президент Байден не доводит дела до конца. Подумайте об этом. Для чего нужны республиканцы, для чего они? Видимо, мне нужно изменить тактику. Мы сделали много всего, чего многие люди даже не понимают".

Что касается внешней политики, то здесь Байден был высказался предельно понятно: России он вновь грозил жёсткими санкциями, в случае если Москва проявит военную агрессию против Украины. Обещал настоящую катастрофу, правда, тут же добавил, что вообще-то санкции вроде запрета на операции с долларом отразятся и на самих Штатах. И что скорее всего, Россия вторжение не планирует. Но тема эскалации конфликта всё равно стала одной из самых обсуждаемых.

- Определилась ли администрация в этом вопросе? Планирует ли президент Путин вторгнуться в Украину, как вы сказали?

- Послушайте, единственное, в чем я уверен, так это в том, что это решение будет принимать лично Путин. Никто другой не собирается его принимать. Никто не сможет на это повлиять. Я даже подозреваю, что это может зависеть от того, с какой ноги он встал. Хотя я не думаю, что решение будет нерациональным. И вообще, я не знаю, решил ли он, хочет он это сделать или нет – напасть на Украину.

При этом упоминая о переговорах со своим российским коллегой, Байден заявил, что прийти к каким-то общим итогам, пока не удалось. Возможно придётся встретиться еще раз. Нерешёнными остались ключевые вопросы, и пока США не планируют сокращать присутствие в Европе, хотя в вопросе вступления в альянс Украины, стороны имеют схожее мнение, и Вашингтон готов согласиться на некоторые требования Москвы.

"Две вещи, которые он сказал мне. Два условия. Первое: Украина никогда не станет членом НАТО. Второе: на Украине не будет стратегических вооружений. По поводу второго условия мы можем провести работу. Что касается первого условия, вероятность того, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, крайне невысока из-за требований по демократическим реформам. Так что у нас есть над чем работать и что обсуждать".

Пообещал подумать Байден и над требованием не размещать стратегическое вооружение на Украине. А вот нежелание Швеции и Финляндии вступать в ряды НАТО в Вашингтоне почему-то расценили именно как "российское влияние в странах Европы".

Всего на встрече было 30 журналистов, практически каждого Байден знает в лицо.

Экс-глава белого дома Дональд Трамп уже обрушился с критикой в адрес своего преемника – обвинил его в заготовленных заранее ответах, которые он читал с листочка, и что журналистов он выбирает по списку. По словам Трампа, ему бы подобное точно не простили. И вот судя по заявлению самого Байдена- он заговорил о предвыборной гонке в 24 году, непримиримые соперники вновь могут встретиться, если Трамп вновь пойдет на президентские выборы.