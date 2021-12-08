Байден сдался Путину: американские политики о переговорах

В ситуационную комнату Белого Дома, где по видеосвязи два часа и одну минуту президент Байден разговаривал с президентом Путиным, американских журналистов не пустили. С закрытой встречи им досталась только одна фотография и никаких стенограмм. Пересказывал беседу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден, как и всегда, был откровенен с российским лидером. Он подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он прямо заявил Путину, что в случае дальнейшего вторжения России на Украину, Вашингтон совместно с европейскими союзниками примут жесткие экономические меры".

Джейк Салливан – один из тех, кто был рядом с президентом во время звонка. Еще в комнате замечены госсекретарь Блинкен, а также отвечающий в администрации за Россию Эрик Грин. Российский лидер справился без группы поддержки.

"Я ни капли не сомневаюсь, что в этот момент у Путина уже тряслись поджилки. По информации Белого дома, Байден после того, как ему все же удалось включить микрофон, он выразил свою глубокую поддержку суверенитета Украины, а также предупредил о решительных экономических и других ответных мерах в случае военной эскалации", – сказал журналист телеканала Fox News Шон Хэннити,

Белый Дом обещал наказать Россию по всей строгости, если расквартированные у границы войска все-таки ее пересекут. Вашингтон грозится нарастить присутствие сил НАТО в восточной Европе и может быть остановит работу газопровода "Северный поток – 2".

"Во время звонка Байден должен был сказать Путину – "Северный поток – 2" мертв, и он накладывает на него санкции. Но Джо Байден сдался Путину. Отменил санкции, которые работали, и сейчас из-за слабости Байдена мы столкнулись с перспективой российского вторжения на Украину", – заявил сенатор конгресса США Тед Круз.

Тед Круз скорее всего пересмотрел телевизор. В эфире национальных каналов ежечасно мелькают карты нападения от неких источников. О том, что истерика вокруг вторжения раздута на пустом месте соотечественникам уже говорил и глава ЦРУ. У разведки США нет достаточных данных о том, что Москва планирует нападать на Украину. Не уверены и в Белом Доме.

"Мы до сих пор не верим, что президент Путин принял такое решение. Байден сегодня очень четко и ясно изложил последствия, если российский лидер все же решит действовать", – сказал Салливан.

Россия ждет гарантий о нерасширении НАТО на Восток. Обещания, данные несколько лет назад, альянсом забыты. Недружественный блок наступает на границы России и уже де факто на Украине. Официальное вступление Киева в альянс – эта та красная линия, которую Кремль советует не пересекать.

"США разыгрывают карту мнимого вступления Украины в НАТО, пытаясь этим ввести Путина в заблуждение. Такое поведение дестабилизирует российского лидера. Но и сами США на самом деле не хотят видеть Украину в составе альянса. Потому что Киев не способен обеспечивать даже собственную безопасность. И поэтому Вашингтон просто делает вид, что хочет вступления Украины в НАТО", – отметил ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

Сразу после разговора с Владимиром Путиным Джозеф Байден позвонил своим европейским коллегам. Он поделился подробностями беседы с премьерами Италии и Великобритании, позвонил канцлеру Германии и президенту Франции.

И только в Киеве так и не зазвонил телефон спецсвязи. Украину, которая стала ключевой темой переговоров, американцы не посчитали нужным ставить в известность. Президент США только завтра планирует переговорить с Зеленским. Сегодня у Байдена дела поважнее – он в штате Миссури проверяет дороги.