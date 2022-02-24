Байден собирается выступить с обращением по Украине

Президент США Джозеф Байден выступит с комментарием по поводу ситуации на Украине. Речь запланирована на 21:30 по Москве, следует из графика Белого дома.

Ранее журналисты сообщили, что Байден провел заседание совета национальной безопасности.

Телеканал CNN утверждает, что США введут ограничения на поставку в Россию американских технологий. Помимо этого, ожидаются санкции против банков и людей из ближайшего окружения Владимира Путина.

СМИ не исключают, что Байден может объявить о дополнительной помощи Украине.

Напомним, 24 февраля началась операция Вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.