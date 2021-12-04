Байден рассчитывает на "долгий разговор" с Путиным

Отвечая на вопросы журналистов перед тем, как отправиться из Вашингтона в резиденцию в Кэмп-Дэвиде, президент США Джо Байден сообщил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным "долгий разговор".

Коснувшись ситуации на российско-украинской границе, глава американской администрации заявил, что Соединенным Штатам известно о действиях России. Именно в этой связи Байден ожидает, что разговор с Путиным будет долгим. При этом он подчеркнул, что не приемлет ничьих "красных линий" в контексте ситуации на Украине, и рассчитывает обсудить с российским лидером недопустимость вторжения в страну.

Как сообщалось, ранее в ходе работы форума "Россия зовет" президент Путин заявил, что для Москвы "красными линиями" станет размещение оружия на территории Украины и другие угрозы безопасности Российской Федерации.

Ранее Россия не раз отвергала обвинения стран Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в МИД РФ, заявления Запада о так называемой "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее смешны и опасны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявлял, что Россия вправе перемещать свои войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это никому не угрожает и никого не должно волновать.