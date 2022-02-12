Раскрыты подробности разговора президентов России и США

Президенты России и США провели телефонный разговор. Главы государств обсудили эскалацию напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщили в Белом доме.

Джо Байден указал Владимиру Путину на то, что Вашингтон готов и к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, и к другому сценарию. При этом американский лидер предупредил о следующем — в случае нападения Москвы на Киев Вашингтон и союзники ответят решительно.

Во время телефонного разговора американский коллега выразил Владимиру Путину озабоченность судьбой остающихся на Украине американских граждан.

Сотрудник администрации США высокого ранга, в свою очередь, назвал разговор двух президентов профессиональным и содержательным. Путин и Байден условились поддерживать контакт в ближайшие дни.

По словам представителя Белого дома, США не видят фундаментальных изменений в динамике кризиса вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

Ранее состоялся разговор министра иностранных дел России с госсекретарем США. Сергей Лавров в который раз повторил, что Москва не собирается нападать на Киев.