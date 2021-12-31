Белый дом: Вашингтон готов к решительным мерам

В распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки констатируется, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Вашингтона и его союзников к решительному ответу в случае, если Россия "вторгнется на Украину", и призвал к деэскалации напряженности.

Как сообщалось, состоявшийся в ночь на 31 декабря диалог стал второй беседой президентов России и США за последний месяц. Инициатива нового общения исходила от Владимира Путина, его целью является продолжение обсуждения ранее затрагиваемых вопросов, а также предстоящих в январе наступающего года переговоров, напоминает ТАСС.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и "безосновательным нагнетанием напряженности", подчеркивая, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом представитель Кремля не исключил вероятность провокаций для оправдания западных заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.