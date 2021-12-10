Байден обещает Зеленскому решительную поддержку

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что в случае российской агрессии в отношении Украины Соединенные Штаты их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами.

Как сообщила пресс-служба белого Дома, глава американской администрации ясно дал понять, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и заверил президента Зеленского в приверженности США принципу, согласно которому никакие решения по Украине не могут приниматься без Киева, передает ТАСС.

Также президент США заявил о готовности Вашингтона поддерживать меры по укреплению доверия в целях продвижения реализации Минских договоренностей. В ходе переговоров Вашингтон и Киев согласились с тем, что лучший способ добиться значительного прогресса в разрешении конфликта – дипломатия, и президент Байден подчеркнул готовность США участвовать в поддержке мер по укреплению доверия для продвижения минских соглашений в поддержку нормандского формата.

Как сообщалось, в последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно называл подобную информацию "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности", подчеркивая, что Россия ни для кого не представляет угрозы.