Зеленский пригласил Байдена и попросил помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой американской администрации Джо Байденом 13 февраля предложил ему как можно скорее посетить Украину. Но не дождался утвердительного ответа со стороны Байдена, отмечает CNN.

Источник телекомпании в Белом доме заявил по этому поводу, что визит президента США на Украину крайне маловероятен.

Во время разговора Зеленский также обратился к Байдену с просьбой предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку для Украины, пишет ТАСС.

По информации американской администрации, президенты в разговоре отметили важность поиска дипломатического решения в ситуации вокруг Украины, а также сдерживания России. Байден в очередной раз подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету Киева. Он заверил, что США и союзники быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России в отношении Украины.

Разговор Зеленского и Байдена продлился чуть менее часа. Это уже третья телефонная беседа глав государств с начала нынешнего года.