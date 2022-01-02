Зеленский поговорит с Байденом поздно вечером

Украинский президент Владимир Зеленский вечером 2 января проведет телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом. Разговор двух президентов состоится после 22:00 по киевскому времени (23:00 по Москве).

О планах поговорить с Байденом по телефону Зеленский сообщил ранее. Планируется обсудить шаги к достижению мира на Украине, передает РИА Новости.

По информации Белого дома, президент Байден намерен выразить своему собеседнику в вопросах о суверенитете и территориальной целостности Украины, а также о потенциальной опасности нападения России. Стороны обсудят подготовку к дипломатическим контактам, которые смогут поспособствовать деэскалации. Время планируемого разговора глав Украины и США уточнил в своем "Фейсбуке" пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.