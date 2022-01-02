У Путина есть компромат на Зеленского, экс-генпрокурор Луценко "кое-что знает"

У президента России Владимира Путина есть компромат на главу Украины Владимира Зеленского, утверждает бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

Комментируя желание Зеленского встретиться с Путиным, Луценко задался вопросом, с чем украинский лидер мог бы пойти на такую встречу?

"Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично", – сказал экс-генпрокурор в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, компромат на Зеленского имеют Путин и российские спецслужбы. И сам Луценко "кое-что знает" по этому поводу. Поэтому, убежден он, "отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно".

Комментируя желание президента Украины встретиться с главой российского государства и обсудить с ним конфликт в Донбассе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в конце декабря прошлого года, что вопрос урегулирования на юго-востоке Украины вовсе не к Путину.

Между тем на 2 января намечен разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом. По информации представителя Белого дома, речь пойдет о суверенитете и территориальной целостности Украины, а также о потенциальной опасности нападения России. Стороны обсудят подготовку к дипломатическим контактам, которые смогут поспособствовать деэскалации. Байден намерен выразить собеседнику поддержку.

В ночь с 30 на 31 декабря президент США провел телефонные переговоры с главой России. На них обсуждались, в частности, украинская тематика и гарантии безопасности для РФ.